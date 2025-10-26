3 công cụ Linux miễn phí giúp tối ưu quản lý và kỹ năng Khám phá Bagels để theo dõi chi tiêu, Déjà Dup giúp sao lưu dữ liệu an toàn và KTouch để cải thiện tốc độ gõ phím, tất cả đều là mã nguồn mở.

Hệ điều hành Linux nổi tiếng với kho phần mềm mã nguồn mở khổng lồ, mang đến vô số lựa chọn cho người dùng. Tuy nhiên, việc tìm ra những ứng dụng thực sự hữu ích và đáng tin cậy có thể là một thách thức. Bài viết này sẽ giới thiệu ba công cụ miễn phí, hiệu quả giúp bạn giải quyết các nhu cầu thiết yếu: quản lý tài chính, sao lưu dữ liệu và cải thiện kỹ năng gõ phím.

Bagels: Quản lý tài chính cá nhân ngay trên Terminal

Bagels là một công cụ theo dõi chi tiêu độc đáo, hoạt động hoàn toàn trên giao diện dòng lệnh (terminal). Dù không có giao diện đồ họa, ứng dụng này lại sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc và thiết kế thông minh. Người dùng có thể tạo các tài khoản riêng biệt để quản lý thu nhập và chi tiêu, ghi lại giao dịch hàng ngày và phân loại chúng một cách chi tiết.

Điểm nổi bật của Bagels là khả năng trực quan hóa dữ liệu thông qua các biểu đồ và phân tích bắt mắt về chi tiêu cũng như số dư. Toàn bộ hồ sơ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu SQLite, cho phép dễ dàng di chuyển sang các thiết bị khác. Một chi tiết thú vị là mỗi khi khởi động, ứng dụng sẽ hiển thị một hình ảnh động 3D của chiếc bánh bagel được tạo từ ký tự ASCII.

Hướng dẫn cài đặt Bagels

Việc cài đặt Bagels đòi hỏi một vài bước. Trước tiên, bạn cần cài đặt trình quản lý gói Python có tên là uv bằng lệnh sau:

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

Sau khi khởi động lại phiên terminal, bạn tiếp tục cài đặt Bagels với lệnh:

uv tool install --python 3.13 bagels

Để khởi chạy, chỉ cần gõ "bagels" vào terminal. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo các tài khoản như "Công việc" cho chi phí kinh doanh hoặc "Thẻ tín dụng" để theo dõi chi tiêu qua thẻ.

Déjà Dup: Giải pháp sao lưu dữ liệu đơn giản và an toàn

Sao lưu dữ liệu là một công việc quan trọng nhưng thường bị bỏ qua vì sự phức tạp. Déjà Dup, còn được biết đến với tên "Backups" trong môi trường GNOME, ra đời để giải quyết vấn đề này. Đây là một công cụ sao lưu và khôi phục cực kỳ đơn giản, trực quan, và là giải pháp mặc định trên hệ điều hành Ubuntu.

Với Déjà Dup, người dùng chỉ cần chọn thư mục cần sao lưu, thư mục cần loại trừ và địa điểm lưu trữ. Ứng dụng hỗ trợ sao lưu lên nhiều vị trí, bao gồm cả các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến như Google Drive hay OneDrive. Các bản sao lưu có thể được lên lịch tự động, đồng thời được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu mặc định để đảm bảo an toàn.

Cài đặt trên các bản phân phối phổ biến

Déjà Dup đã có mặt trong kho lưu trữ của hầu hết các bản phân phối Linux lớn. Bạn có thể cài đặt bằng các lệnh tương ứng sau:

Debian/Ubuntu: sudo apt install deja-dup

sudo apt install deja-dup Fedora: sudo dnf install deja-dup

sudo dnf install deja-dup Arch Linux: sudo pacman -S deja-dup

sudo pacman -S deja-dup openSUSE: sudo zypper install deja-dup

Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt Déjà Dup thông qua Flathub.

KTouch: Nâng cao tốc độ và độ chính xác khi gõ phím

KTouch là một phần mềm luyện gõ phím miễn phí, được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và những người dùng có kinh nghiệm muốn duy trì và cải thiện kỹ năng của mình. Ứng dụng cung cấp các bài tập đa dạng, từ gõ một chuỗi ký tự đến hoàn thành các từ, đồng thời đo lường thời gian, tốc độ và độ chính xác của bạn.

Một trong những điểm mạnh của KTouch là sự đa dạng về bố cục bàn phím. Ngoài bàn phím tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn, nó còn hỗ trợ nhiều bố cục khác như tiếng Thụy Điển, tiếng Nga và cả Dvorak. Mỗi khóa học bao gồm nhiều bài học riêng lẻ, và người dùng thậm chí có thể tùy chỉnh hoặc tạo ra các bài học của riêng mình để chia sẻ.

Hướng dẫn cài đặt KTouch

Tương tự Déjà Dup, KTouch cũng có sẵn rộng rãi trên các kho lưu trữ. Sử dụng lệnh phù hợp với hệ điều hành của bạn:

Debian/Ubuntu: sudo apt install ktouch

sudo apt install ktouch Fedora: sudo dnf install ktouch

sudo dnf install ktouch Arch Linux: sudo pacman -S ktouch

sudo pacman -S ktouch openSUSE: sudo zypper install ktouch

KTouch cũng có thể được tìm thấy và cài đặt từ Flathub.

Sức mạnh từ hệ sinh thái mã nguồn mở

Ba ứng dụng trên là những ví dụ điển hình về sự linh hoạt và mạnh mẽ của hệ điều hành mã nguồn mở. Từ quản lý tài chính, bảo vệ dữ liệu đến phát triển kỹ năng cá nhân, cộng đồng Linux luôn cung cấp những công cụ chất lượng và miễn phí, giúp người dùng nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày.