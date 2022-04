3 điều rút ra sau trận hòa 1-1 của U23 Việt Nam trước U20 Hàn Quốc

U23 Việt Nam bước vào trận giao hữu đầu tiên với U20 Hàn Quốc vào tối 19/4 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trận đấu diễn ra với tốc độ không quá cao và không có nhiều tình huống đặc biệt nguy hiểm, đúng với tính chất của 1 trận giao hữu.

Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam hòa 1-1 U20 Hàn Quốc. Có 3 điều rút ra từ trận đấu này.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và đôi bên đều có lý do để hài lòng khi rời sân. Ảnh: Hải Hoàng

1. Lỗ hổng về lối chơi

HLV Park Hang-seo đã quyết định thử nghiệm gần như toàn bộ đội hình (trừ thủ môn Văn Toản) dù vẫn áp dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. Vĩ Hào được bố trí đá cao nhất, hỗ trợ cho anh là Xuân Tú, Bảo Toàn. Khu vực giữa sân gồm bộ đôi tiền vệ trung tâm Công Đến, Đức Việt còn 2 cánh là Tuấn Tài (trái), Văn Việt (phải). 3 trung vệ gồm Tiến Long (trái), Văn Tới (thòng), Anh Việt (phải).

Sự vận hành lối chơi của U23 Việt Nam có nét đáng khen nhưng cũng còn nhiều điểm hạn chế. Về mặt tâm lý, U23 Việt Nam đã phát huy rất tốt và không đáng để lo ngại như những dự báo trước đó. U23 Việt Nam còn thực hiện những pha phản công với tốc độ khá nhanh, đơn cử như tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền của đội trưởng Văn Tới.

Đội hình của U23 Việt Nam có nhiều xáo trộn. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam lại chưa tạo ra sự an tâm trong giữ cự ly đội hình. Nhiều khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ để lộ. Các tình huống phối hợp triển khai bóng dù có tốc độ nhưng đa phần lại khá vội vã (do thiếu kinh nghiệm) và rất hay bị ngắt quãng do chuyền bóng chưa tốt.



Khả năng chống bóng bổng của đoàn quân áo đỏ cũng khá yếu. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự còn chệch choạc, thiếu sự liên minh giữa các vị trí, bọc lót kém. Đây là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam.

Một điểm yếu nữa trong lối chơi là khả năng phối hợp bóng ngắn, nhỏ chưa tốt như mong muốn. Ngay cả khi chuyển sang khai triển bóng dài cũng không mấy hiệu quả bởi đội bạn thường bắt bài và cắt mất.

2. Khó tìm người dự phòng

HLV Phạm Minh Đức bình luận: “Sự thử nghiệm nhân sự của thầy Park ở hiệp 1 có thể sẽ khiến ông lo lắng. Sự non nớt về kinh nghiệm là lý do chính dẫn đến lối chơi chưa được thanh thoát của U23 Việt Nam.

Đội của chúng ta chưa kiểm soát bóng tốt, tổ chức tấn công chưa ổn bởi hàng tiền vệ và 2 tiền đạo cánh còn chưa tìm được tiếng nói chung. Hai hậu vệ cánh không triển khai bóng và hỗ trợ tấn công tốt”.

Văn Xuân là không thể thay thế ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Nhận xét này của HLV Phạm Minh Đức khiến người hâm mộ nhớ về Văn Hậu. 3 năm trước, Văn Hậu là một trong những điểm sáng rực rỡ của U22+2 Việt Nam tại SEA Games 30. Nhờ có Văn Hậu, cánh trái của U22 Việt Nam trở nên rất mạnh và không cho đối phương cơ hội khai thác.



Ở thời điểm hiện tại, Văn Xuân chính là ứng cử viên số 1 cho người thay thế Văn Hậu. Trước U20 Hàn Quốc, Văn Xuân vào sân ở hiệp 2 và thi đấu cực kỳ ấn tượng. Bài toán đặt ra cho HLV Park là tìm kiếm phương án dự phòng cho Văn Xuân, trong trường hợp cầu thủ này dính chấn thương hoặc không thể thi đấu vì lý do nào khác.

3. Thử nghiệm nhân sự chưa mang lại kết quả

Một số thử nghiệm về mặt nhân sự của HLV Park chưa mang lại kết quả. Đức Việt - cầu thủ trẻ nhất của U23 VN Việt Nam trong đợt tập trung lần này thi đấu lăn xả nhưng lại không thích hợp với vai trò được giao phó. Điều này dẫn đến việc U23 Việt Nam không cầm được bóng ở tuyến giữa.

Khi được trở về vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, Đức Việt đã chơi khởi sắc hơn.

Một số cầu thủ chưa thể hiện tốt. Ảnh: Hoàng Hải

Trong hiệp 2, HLV Park tung một loạt quân bài chủ chốt vào sân với mục đích tiếp tục thử nghiệm đội hình khi yêu cầu U23 Việt Nam chuyển từ 3-4-3 sang 3-5-2. Sự chuyển đổi trạng thái cũng giúp U23 Việt Nam chơi rõ nét hơn, có ý đồ hơn song một số vị trí chưa đem lại sự yên tâm.

Trận lượt về vào ngày 22/4 tại sân Hàng Đẫy sẽ là cơ hội cọ xát cuối cùng của U23 Việt Nam để HLV Park tìm kiếm được những mảnh ghép tốt nhất cho SEA Games 31.