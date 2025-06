Kinh tế 3 dòng sản phẩm sữa chua của Tập đoàn TH được vinh danh tại Global Brand Awards 2025 Vượt qua hàng trăm đề cử, Tập đoàn TH đã vinh dự nhận 3 giải thưởng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại buổi lễ trao giải Global Brand Awards, mới được tổ chức tại Dubai- Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Sự công nhận của cộng đồng quốc tế dành cho các sản phẩm “vì sức khỏe cộng đồng”

3 dòng sản phẩm sữa chua của Tập đoàn TH đã được vinh danh gồm: Excellence in Dairy Innovation - Sản phẩm xuất sắc trong đổi mới sáng tạo ngành Sữa (TH true YOGURT TOPCUP); Excellence in Gut Health Solutions - Sản phẩm xuất sắc trong giải pháp tăng cường sức khỏe (TH true YOGURT Probiotics); Best Natural Dairy Product - Sản phẩm sữa tự nhiên xuất sắc nhất (TH true YOGURT). Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cũng được trao tặng danh hiệu Nhà lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc. Cột mốc này đánh dấu sự công nhận của cộng đồng quốc tế dành cho các sản phẩm “vì sức khỏe cộng đồng” mà Tập đoàn TH luôn kiên tâm theo đuổi dưới sự định hướng, dẫn dắt bởi nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam.

Các sản phẩm “vì sức khỏe cộng đồng” mà Tập đoàn TH luôn kiên tâm theo đuổi. Ảnh: T.H

Global Brands Awards là hệ thống giải thưởng uy tín do Tạp chí Global Brands sáng lập năm 2013 với sự phối hợp của các công ty quốc tế phân tích dữ liệu, đánh giá thương hiệu độc lập. Cho đến nay, 18.000 công ty, thương hiệu đã được đánh giá và nghiên cứu bởi tổ chức này, để hàng năm đưa ra danh sách rút gọn, đề cử những cái tên cá nhân và thương hiệu xuất sắc nhất trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, dịch vụ... Tất cả các đề cử hàng năm của Global Brands Awards đều trải qua quy trình 6 bước đánh giá nghiêm túc, và lễ trao giải hàng năm được tổ chức trang trọng ở các địa danh nổi bật trên thế giới là sự kiện đáng mong chờ của giới kinh doanh.

Buổi lễ trao giải Global Brand Award năm 2025 tại Dubai vinh danh chủ nhân của nhiều giải thưởng dành cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, ở phạm vi toàn cầu, Giải thưởng dẫn đầu về lĩnh vực giải pháp doanh nghiệp và điện toán đám mây đã thuộc về “gã khổng lồ” Microsoft; Apple được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng dẫn đầu lĩnh vực thương mại số và dịch vụ đám mây. Ở lĩnh vực báo chí, quan hệ công chúng và xuất bản, Tờ New York Times được bình chọn là nhà xuất bản tin uy tín nhất tại Mỹ; BBC News giành giải Mạng lưới tin tức quốc tế tốt nhất…

Sản phẩm xuất sắc trong đổi mới sáng tạo ngành Sữa (TH true YOGURT TOPCUP). Ảnh: T.H

Ông Arthur Solomon, cố vấn nghiên cứu và phân tích thị trường của Tạp chí Global Brands cho biết: Giải thưởng “Xuất sắc trong đổi mới ngành sữa” thường vinh danh những đột phá trong phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ, tiện ích cho người tiêu dùng, tính bền vững và khả năng tạo khác biệt trên thị trường.

Theo đánh giá của hội đồng thẩm định, TH Group đang mở rộng ảnh hưởng ra khu vực và toàn cầu. Nhận định này dựa trên một số lợi thế cốt lõi về bản sắc thương hiệu rõ ràng, dẫn đầu về phát triển bền vững, chất lượng và đổi mới, công nhận toàn cầu. Với định hướng chiến lược và cách tiếp cận dựa trên giá trị, TH đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện tiêu biểu cho ngành sữa Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp bền vững trong khu vực.

Tập đoàn TH vinh dự được trao 4 giải thưởng trong hệ thống giải Global Brands Awards 2025. Ảnh: TH

Dấu ấn nổi bật và khác biệt

Trong 3 sản phẩm nhận được giải thưởng lần này, sản phẩm TH true YOGURT TOPCUP đã tạo dấu ấn nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khoa học dinh dưỡng với thiết kế bao bì sáng tạo và tính năng tiện dụng. Thiết kế 2 ngăn độc đáo mang đến trải nghiệm sữa chua tươi mới, linh hoạt — đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, những người đề cao sức khỏe, chất lượng và sự tiện lợi. Sản phẩm này cũng phản ánh cam kết rộng lớn hơn của TH đối với nguyên liệu tự nhiên và nguồn cung ứng bền vững, hoàn toàn phù hợp với xu hướng toàn cầu hiện nay và các giá trị mà hội đồng chấm giải đề cao; TH true YOGURT Probiotics tạo được dấu ấn trong hạng mục “Giải pháp cho sức khỏe” nhờ công thức dựa trên bằng chứng khoa học, thành phần sạch và cam kết mang lại lợi ích tiêu hóa được kiểm chứng lâm sàng. Điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa các chủng men vi sinh đã được chứng minh hiệu quả với cam kết của TH trong việc sử dụng sữa tươi nguyên liệu từ thiên nhiên, không chất phụ gia hay chất bảo quản. Riêng sản phẩm sữa tự nhiên xuất sắc nhất (TH true YOGURT) là giải thưởng được đánh giá từ các yếu tố toàn diện – kết hợp giữa khoa học sức khỏe, sự tinh khiết trong sản phẩm và niềm tin từ người tiêu dùng – các yếu tố rõ ràng đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo.

“ Đây là minh chứng cho thấy một thương hiệu đến từ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh bằng cả sự đổi mới lẫn tính chính trực, ngay cả trong một hạng mục đầy cạnh tranh với sự góp mặt của nhiều tên tuổi toàn cầu. Ông Arthur Solomon, cố vấn nghiên cứu và phân tích thị trường của Tạp chí Global Brands

Được biết đến là một doanh nghiệp Việt Nam tiên phong áp dụng công nghệ cao vào quy trình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, trong thời gian gần đây, TH đã tích cực đổi mới và sáng tạo, mang đến nhiều dòng sản phẩm chế biến từ sữa tươi và đồ uống mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, từ phụ nữ đến nhóm người dùng trẻ, người già và cả gia đình. Mục tiêu của TH là trở thành một "chuyên gia dinh dưỡng" hàng đầu thế giới.

Best Natural Dairy Product - Sản phẩm Sữa tự nhiên xuất sắc nhất (TH true YOGURT). Ảnh: T.H

Theo Báo cáo khảo sát thuộc Dự án “Dấu chân thương hiệu toàn cầu lần thứ 11” của Tập đoàn Kantar (Anh), Tập đoàn TH đã có bước nhảy vọt trên bản đồ thương hiệu các mặt hàng tiêu dùng trong năm 2022-2023. Với vị thế là một thương hiệu có mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, TH liên tục nằm trong Top đầu những thương hiệu, sản phẩm được ưa chuộng bởi người tiêu dùng trong nhiều năm liền. Sau 15 năm hoạt động, tới nay, Tập đoàn TH vững chắc tại vị trí dẫn đầu thị trường bán lẻ thành thị về phân khúc sữa tươi với hơn 51,9% thị phần. Tổng nhận biết của người tiêu dùng với thương hiệu là 100%.

Sản phẩm xuất sắc trong giải pháp tăng cường sức khỏe (TH true YOGURT Probiotics). Ảnh: T.H

Trong báo cáo Vietnam Brand Footprint 2024 (Dấu ấn thương hiệu Việt Nam), Kantar Worldpanel Việt Nam đã công bố bảng xếp hạng hàng năm của các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), trong đó, thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng từ người tiêu dùng khi giữ vững vị trí trong Top những thương hiệu sữa và sản phẩm từ sữa được lựa chọn nhiều nhất. Theo báo cáo này, tỷ lệ tăng trưởng của “chỉ số tiếp cận người tiêu dùng” (CRP) của thương hiệu TH năm 2023 so với năm 2022 ở khu vực thành thị khá ấn tượng với mức tăng 12,2%, trong khi tăng trưởng CRP của TH ở nông thôn, nơi có tới 18 triệu hộ gia đình, còn ấn tượng hơn - tăng 24.2%. Như vậy, tỷ lệ tăng CRP của thương hiệu TH là cao nhất trong Top 5 các thương hiệu sữa và sản phẩm từ sữa được lựa chọn nhiều nhất.

Nhà máy sữa tươi sạch TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: P.V



Sự ra đời của TH cũng đã giúp phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, số lượng bò sữa tăng nhanh góp phần tăng tỷ lệ sữa tươi, đồng thời giảm tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa bột pha lại trên thị trường Việt Nam (từ tỷ lệ 92% năm 2008 - thời điểm TH bắt đầu bước chân vào thị trường- giảm còn 45,6% năm 2021; 39,3% năm 2022; 34,8% năm 2023 và 32,3% năm 2024). Tỷ lệ này được dự báo tiếp tục giảm trong những năm tới.

Trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: T.H



Hiện các dự án quốc tế của Tập đoàn TH đang có những dấu ấn đáng ghi nhận. Đặc biệt tại thị trường Nga, ngày 11/5, Tập đoàn TH chính thức đưa vào vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga, Liên bang Nga. Lễ Khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga diễn ra trong bối cảnh và thời điểm ý nghĩa: Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường tin cậy chính trị.