Giải trí 3 hoa hậu quê Hải Phòng được quan tâm nhất showbiz là ai? 3 hoa hậu quê Hải Phòng gồm Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Mai Phương và Phạm Hương - đều tỏa sáng với những con đường riêng sau khi đăng quang.

Nguyễn Thị Huyền - "Hoa hậu của các hoa hậu"

Sinh ngày 4/7/1985 tại Hải Phòng, Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng mạnh khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi 19. Với chiều cao 1,72m cùng vẻ đẹp thanh lịch và khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang nét đặc trưng của phụ nữ Á Đông, cô được nhiều người hâm mộ gọi là "Hoa hậu của các hoa hậu".

Sau đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tổ chức tại Trung Quốc và lọt vào top 15, đánh dấu một thành tích đáng kể cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Điều này mở ra vị trí mới cho nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, đưa vẻ đẹp Việt Nam vào top 15 Miss World.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền còn là cô gái thông minh, ham học hỏi khi quyết định du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex, Anh vào năm 2007. Cô tốt nghiệp loại giỏi và trở về Việt Nam năm 2009. Về nước, Huyền cộng tác tại VTV4 trong một thời gian ngắn, nơi cô góp phần xây dựng chương trình từ thiện dành cho người khuyết tật. Sau đó, cô tập trung kinh doanh và công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Về đời tư, Nguyễn Thị Huyền từng kết hôn và có một con gái tên Tống Khánh Linh. Tuy nhiên, hai người đã ly hôn vào năm 2009. Hiện tại, cô đã là mẹ của 3 đứa con, thông tin về cuộc hôn nhân thứ hai vẫn được giữ kín.

Dù sống khá khép kín, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện quan trọng và làm giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp uy tín.

Phạm Thị Mai Phương - Hoa hậu trẻ tuổi với con đường bình dị

Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985 tại Hải Phòng đã tạo nên cơn sốt khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi còn là học sinh lớp 12. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi một nữ sinh trung học đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau vương miện danh giá, Mai Phương tiếp tục tỏa sáng khi đại diện Việt Nam tại Miss World 2002 và lọt vào top 20. Thành tích đáng nể này giúp cô trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp Việt Nam trên thế giới.

Phạm Thị Mai Phương là nữ sinh lớp 12 khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, từng vào top 20 Miss World, lựa chọn cuộc sống bình dị tại quê hương Hải Phòng.

Khác với nhiều hoa hậu khác chọn con đường showbiz sôi động sau đăng quang, Mai Phương đã quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để theo đuổi một cuộc sống bình dị. Cô trở về quê hương và làm việc trong ngành hải quan tại Hải Phòng, xây dựng sự nghiệp ổn định và chuyên tâm với công việc.

Hiện tại, Mai Phương đã có 2 con và sống hạnh phúc cùng gia đình. Dù không còn tham gia các hoạt động giải trí, cô vẫn luôn được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi sự giản dị, bản lĩnh và lựa chọn sống đúng với giá trị bản thân.

Câu chuyện của Mai Phương là một minh chứng rằng thành công và hạnh phúc có nhiều định nghĩa khác nhau. Với cô, sự bình yên và ổn định trong cuộc sống gia đình chính là thành công lớn nhất sau vương miện hoa hậu.

Phạm Hương - "Hoa hậu quốc dân"

Trong bộ ba nhan sắc Hải Phòng, Phạm Hương sinh năm 1991 sở hữu vẻ đẹp hiện đại và thần thái tự tin, sắc sảo không thể lẫn trong các hoa hậu ở Việt Nam.

Phạm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và vinh dự đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015. Với vẻ tự tin, Hương đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế và mang về niềm tự hào cho đất nước.

Phạm Hương không giới hạn mình trong một lĩnh vực mà thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Cô ghi dấu ấn đặc biệt khi là huấn luyện viên trong chương trình The Face 2016 và The Look 2017, thể hiện khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho các thí sinh trẻ.

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, hiện sống ở Mỹ cùng chồng và 2 con.

Không dừng lại ở đó, Phạm Hương còn thử sức với vai trò nhà thiết kế thời trang, chứng tỏ sự đa tài và niềm đam mê trong lĩnh vực này. Cô biến hóa linh hoạt giữa nhiều vai trò khác nhau: người mẫu, huấn luyện viên, nhà thiết kế và doanh nhân, cho thấy sự đa năng và khát khao không ngừng phát triển bản thân.

Phạm Hương quyết định định cư tại Mỹ từ năm 2018, được cầu hôn tháng 2/2019 nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới chính thức. Cô hiện sống ổn định và hạnh phúc, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ với hai con.

Dù đã rời xa showbiz, Phạm Hương vẫn duy trì được sắc vóc và phong cách ấn tượng, được nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp vẫn sắc sảo, hiện đại và thần thái tự tin

Ba nàng hậu Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Mai Phương và Phạm Hương - mỗi người một vẻ, một con đường riêng, nhưng đều mang trong mình nét đẹp mạnh mẽ, bản lĩnh của người phụ nữ đất Cảng. Họ để lại dấu ấn đặc biệt và là niềm tự hào của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, họ không chỉ khẳng định bản thân trên đấu trường sắc đẹp mà còn là những hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và là những đại sứ quảng bá hình ảnh quê hương Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.