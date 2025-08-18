Xe 3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết Tài khoản giao thông khác với tài khoản thu phí tự động hiện nay, được quy định cụ thể tại Luật Đường bộ 2024. Việc hiểu không đúng, không chuyển đổi có thể khiến phương tiện bị từ chối lưu thông qua trạm thu phí không dừng.

Những ngày qua, thông tin liên quan đến tài khoản giao thông thu hút sự chú ý của người dân, đặc biệt là những người đang sở hữu ô tô. Theo đó, chủ sở hữu phương tiện bắt buộc phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí (ePass, VETC) trước đây sang tài khoản giao thông để lưu thông qua trạm thu phí không dừng. Tuy nhiên, nhiều người hiện vẫn chưa nắm đầy đủ thông tin về tài khoản giao thông, có thể ảnh hưởng đến quá trình đi lại trong thời gian tới.

Dưới đây là 3 điểm cần biết về tài khoản giao thông.

Ngày có hiệu lực

Căn cứ theo khoản 4, điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ ô tô phải thực hiện việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông, liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1.10.2025. Đây là mốc thời gian quan trọng, người dùng cần phải chuyển đổi nếu muốn lưu thông qua trạm thu phí không dừng (ETC) trên cả nước.

Chủ phương tiện phải chuyển đổi qua tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 để lưu thông qua trạm thu phí. Ảnh: C.T

Thực tế, quá trình chuyển đổi đã được triển khai từ ngày ngày 1/10/2024, tức người dân, doanh nghiệp có thời gian 1 năm để hoàn tất việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Cơ quan quản lý cho biết sau thời gian nêu trên, những xe chưa chuyển đổi sẽ không được sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, đồng nghĩa với việc không thể lưu thông qua các trạm thu phí.

Hiện nay, cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng nhưng chỉ khoảng 30% trong số đó chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Như vậy, vẫn còn hơn 4 triệu phương tiện cần hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1.10.2025.

Tài khoản giao thông khác ePass và VETC

Nhiều người lầm tưởng tài khoản giao thông chính là tài khoản thu phí trên ứng dụng ePass hoặc VETC. Tuy nhiên, hai loại tài khoản này hoàn toàn khác nhau về nhiều góc độ.

Tài khoản thu phí được quy định tại Quyết định 19/2020, chủ yếu phục vụ mục đích thu phí không dừng. Loại tài khoản này chứa tiền nạp trước, không bắt buộc liên kết với nguồn thanh toán và không được tính lãi. Người dùng có thể nạp qua nhiều hình thức như ví điện tử, ngân hàng hoặc quầy giao dịch.

Tài khoản giao thông không chứa tiền như tài khoản ePass hoặc VETC. Ảnh: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, tài khoản giao thông đứng tên chủ phương tiện, có đầy đủ thông tin định danh như họ tên, ngày sinh, mã định danh cá nhân và bắt buộc phải liên kết với một phương tiện thanh toán hợp pháp như tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Khác với tài khoản thu phí, tài khoản giao thông không chứa tiền, chỉ hoạt động thông qua nguồn tiền đã liên kết.

Mỗi tài khoản giao thông chỉ được phép liên kết với một nguồn tiền duy nhất, chủ phương tiện phải đảm bảo duy trì số dư trong nguồn tiền mỗi khi qua trạm thu phí.

Không có tiền trong tài khoản giao thông, có bị phạt khi qua trạm thu phí?

Theo quy định hiện hành, nếu chủ phương tiện không có tài khoản giao thông hợp lệ hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, xe sẽ không được phép đi qua trạm thu phí ETC. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có chế tài xử phạt hành chính trực tiếp đối với hành vi chưa chuyển đổi hoặc không có tiền trong tài khoản giao thông.

Không có tiền trong tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí không dừng. Ảnh: TN

Dù vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang xây dựng và đề xuất sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản giao thông, đặc biệt trong trường hợp cố tình lưu thông khi không đáp ứng điều kiện thanh toán điện tử. Nếu được thông qua, việc không có tiền trong tài khoản hoặc chưa chuyển đổi có thể sẽ bị xử phạt.