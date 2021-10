3 mũi nhọn hạ tầng đưa bất động sản Diễn Châu cất cánh

3 mũi nhọn hạ tầng trọng điểm

Nhiều năm về trước, Diễn Châu gần như chưa có tên trên bản đồ bất động sản do cách xa các thành phố lớn và đi lại không thuận tiện, thì hiện nay đã trở thành “miền đất hứa” thu hút không chỉ người có nhu cầu an cư mà cả giới đầu tư cả nước.

Để thực hiện điều đó, Diễn Châu đã xây dựng được hệ thống đòn bẩy hạ tầng gần như hoàn hảo với tất cả các tuyến đường giao thông trọng điểm quốc gia đều chạy qua nơi này. Trong đó 3 mũi nhọn hạ tầng quan trọng nhất là Quốc lộ 7, Đường cao tốc Bắc Nam và Khu kinh tế (KKT) Đông Nam.

3 mũi nhọn hạ tầng quan trọng nhất là Quốc lộ 7, Đường cao tốc Bắc Nam và Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh phối cảnh

Trong các tuyến quốc gia trọng điểm đi qua Diễn Châu gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 7, Cao tốc Bắc Nam, Đường quốc gia ven biển, thì Quốc lộ 7 được mệnh danh là “tuyến đường thịnh vượng” với khả năng tăng giá nhanh và mạnh nhất so với các tuyến huyết mạch khác nhờ dư địa phát triển nhiều tiện ích, dịch vụ dân sinh, đặc biệt sau khi được mở rộng.

Trong đề xuất gửi Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ đã đề xuất dự án cải tạo nâng cấp 36 km Quốc lộ 7 trong giai đoạn 2021 – 2025, với điểm đầu thuộc thị trấn Diễn Châu, giao với Quốc lộ 1A; điểm cuối thuộc thị trấn Đô Lương, Nghệ An. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

Thêm vào đó, Tuyến cao tốc Bắc Nam huyết mạch từ Hà Nội tới Hà Tĩnh, đoạn qua Nghi Sơn - Diễn Châu dài 43,5km, đang được thi công cấp tập và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Sau khi hoàn thiện, khoảng cách giữa Diễn Châu và các địa phương trên cả nước sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo lực đẩy cho sự phát triển của tất cả các ngành, đặc biệt bất động sản.

Mũi nhọn cuối cùng bổ sung vào “bộ sưu tập” hạ tầng Diễn Châu là Đề án KKT Đông Nam, vừa được UBND tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo mở rộng diện tích lên 80.000 ha (bao gồm 70.000 ha mặt đất và 10.000 ha mặt nước biển). Trong đó, diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000 ha, đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An. Nghệ An cũng sẽ trình Chính phủ bổ sung KKT Đông Nam Nghệ An vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Khu đô thị Hoàng Sơn – tọa độ “vàng” trung tâm thị trấn

Sự xuất hiện và ngày càng hoàn thiện của hạ tầng huyện Diễn Châu đã biến bất động sản nơi đây thành ngôi sao sáng rực, nơi có mật độ cư dân đông đúc, môi trường giao thương thuận lợi và cơ sở y tế, trường học, vui chơi giải trí đều được đáp ứng.

Tọa lạc ngay trung tâm thị trấn, bên mũi nhọn hạ tầng Quốc lộ 7, gần Đường cao tốc Bắc Nam và có tiềm năng trở thành vùng đệm dịch vụ của KKT Đông Nam, Khu đô thị Hoàng Sơn là điểm sáng bất động sản tại Diễn Châu thời điểm hiện tại, không chỉ “đi trước đón đầu” nhu cầu nâng tầm chất sống mà còn mang lại giá trị đầu tư, sinh lời bậc cao.

Khu đô thị Hoàng Sơn nằm bên “Đại lộ Hoàng kim” Quốc lộ 7, gần tuyến Cao tốc Bắc Nam. Ảnh phối cảnh

Sở hữu vỉa hè lên đến 16m, giáp Quốc lộ 7 rộng 36m, shophouse Khu đô thị Hoàng Sơn có tiềm năng tiếp cận hàng nghìn khách hàng mỗi ngày, mở ra cơ hội “vàng” cho các chủ sở hữu kinh doanh hoặc cho thuê vị trí kinh doanh. Vị trí đắc địa của dự án cũng phù hợp để kinh doanh các dòng sản phẩm, dịch vụ cao cấp như thời trang hàng hiệu, khách sạn mini, dịch vụ làm đẹp, showroom ô tô, điện máy…, đón dòng khách thượng lưu giúp gia tăng lợi nhuận tối ưu.

Với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn hảo bao quanh, từ Khu đô thị Hoàng Sơn chỉ cách biển Cửa Lò 20 km, TP.Vinh 35 km…, dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm trọng yếu trong và ngoài khu vực cũng như các tỉnh thành lân cận khác. Trong bán kính 2 km xung quanh dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận với hệ thống tiện ích ngoại khu hiện đại bao gồm: bệnh viện huyện Diễn Châu, Công viên Phủ Diễn, Khách sạn Mường Thanh, Trường Tiểu học Thị trấn, chợ Phủ Diễn, UBND huyện, hệ thống các Ngân hàng lớn, biển Diễn Thành,…hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống chuẩn hiện đại, đầy đủ tiện nghi đáng mơ ước.

Nhờ sức bật từ quy hoạch đô thị bài bản cùng lợi thế cơ sở hạ tầng đồng bộ, Khu đô thị Hoàng Sơn hứa hẹn sẽ là chốn giao thương sôi động, mang tới giá trị thịnh vượng cho cư dân đô thị, là một điểm đến văn hóa, kết nối cộng đồng không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Diễn Châu trù phú.