Thị trường 3 nhóm tài sản lớn tăng mạnh vượt cả giá vàng Xu hướng phi đô la hóa lan rộng khiến vàng tăng mạnh, nhưng nhà đầu tư thông minh đang chuyển sang ba loại tài sản mới có tiềm năng sinh lời cao hơn.

Sau quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9, đồng USD lập tức suy yếu, chỉ số DXY giảm 0,5% chỉ trong một ngày.

Lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá 12 nghìn tỷ USD không có người mua, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài giảm từ 35% xuống còn 23%, và ngay cả Trung Quốc cũng bán ra thêm 25,7 tỷ USD.

Trước rủi ro tài chính của Mỹ, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã sớm tìm lối thoát. 95% trong số đó đang tăng mạnh dự trữ vàng, khiến giá vàng giao ngay đạt 3935,01 USD/ounce, mức tăng 41% trong vòng một năm. Tuy nhiên, dòng tiền thông minh không chỉ dừng ở vàng: Ngân hàng Trung ương Nga mua vào khối lượng lớn bạc, Ả Rập Xê Út đầu tư vào quỹ ETF bạc, còn quỹ Bridgewater Associates của tỷ phú Ray Dalio tăng tỷ lệ nắm giữ tài sản ngoài Mỹ lên tới 30%.

Phi đô la hóa không còn là khẩu hiệu mà là một thực tế đang diễn ra. Tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm còn 38%, trong khi tỷ trọng thanh toán bằng nội tệ của nhóm BRICS đã tăng lên 4,6%. Giới đầu tư cá nhân nếu chỉ tập trung vào vàng có thể đang bỏ lỡ cơ hội lớn hơn.

Bạc - Món hàng đang được giới đầu tư săn lùng

Một trong những tài sản hưởng lợi rõ rệt từ xu hướng phi đô la hóa là bạc. Nga chi 535 triệu USD để tích trữ kim loại quý này, còn Ả Rập Xê Út lần đầu tiên rót vốn vào các quỹ tín thác bạc. Cục Đúc tiền Mỹ thậm chí đã sáu năm liền thiếu hụt nguồn cung, với khoảng trống năm nay lên tới hơn 117 triệu ounce.

Khác với vàng, bạc mang hai giá trị song song: vừa là tài sản trú ẩn an toàn, vừa có nhu cầu lớn trong sản xuất công nghiệp. Từ tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện cho đến trung tâm dữ liệu, tất cả đều cần bạc, mỗi năm tiêu thụ khoảng 200 triệu ounce.

Giá bạc hiện đã lên 44,98 USD/ounce, tăng nhanh hơn vàng khoảng 8%. Nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn bạc vì chi phí thấp, dễ mua bán và có tiềm năng sinh lời cao nhờ gắn liền với xu hướng năng lượng xanh.

Cổ phiếu hưởng lợi khi vai trò của USD suy yếu

Khi vai trò của USD suy yếu, Trung Quốc đẩy mạnh quốc tế hóa đồng nhân dân tệ (CNY). Thượng Hải đang thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng đồng CNY kỹ thuật số, trong khi dự án “Multi-CBDC Bridge” cho phép các ngân hàng trung ương khu vực châu Á - Trung Đông giao dịch tức thời bằng nội tệ.

Nhờ chính sách này, hai nhóm doanh nghiệp đang được hưởng lợi lớn. Thứ nhất là các ngân hàng và công ty fintech tham gia hệ thống thanh toán xuyên biên giới, hưởng ưu đãi về quy định và hạ tầng.

Thứ hai là các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ cao, xe điện và năng lượng tái tạo - những ngành sử dụng đồng CNY để giảm chi phí tỷ giá, gia tăng lợi nhuận.

Tại Trung Quốc, các quỹ ETF theo chủ đề “thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ” đã đạt mức tăng 20–25% chỉ trong năm nay, cho thấy nhà đầu tư đang theo sát “dòng tiền mới” của thời kỳ hậu USD.

Quỹ hàng hóa cơ bản - Tấm khiên trước nguy cơ USD mất giá

Khi đồng USD suy yếu, các hàng hóa cơ bản như dầu thô, đồng và kim loại công nghiệp thường tăng giá mạnh. Đây là quy luật “cán cân ngược” giữa USD và hàng hóa. Thay vì đầu tư trực tiếp vào hợp đồng tương lai đầy rủi ro, giới đầu tư đang đổ vốn vào các quỹ hàng hóa chuyên biệt, một lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn.

Chẳng hạn, các quỹ đầu tư vào đồng đang hưởng lợi nhờ nhu cầu khổng lồ từ ngành xe điện và lưới điện thông minh, trong khi quỹ dầu thô mang lại khả năng phòng ngừa lạm phát và rủi ro tỷ giá. Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trung bình của nhóm quỹ hàng hóa đạt 18%, vượt xa mức tăng của nhiều quỹ cổ phiếu.

Xu hướng phi đô la hóa không diễn ra trong một đêm, nhưng một khi đã bắt đầu, nó sẽ khó đảo ngược. Vàng vẫn là lá chắn an toàn, song bạc, cổ phiếu hưởng lợi từ nhân dân tệ và các quỹ hàng hóa đang mở ra những cơ hội mới cho nhà đầu tư biết nhìn xa.

Thay vì dồn toàn bộ tài sản vào một kênh, việc phân bổ hợp lý kết hợp giữa kim loại quý, tài sản gắn với đồng nhân dân tệ và hàng hóa cơ bản sẽ giúp bảo toàn giá trị đồng tiền trong giai đoạn USD tiếp tục mất sức.

Khi phần lớn thị trường vẫn mải mê nhìn vào vàng, những người sớm đa dạng hóa danh mục đầu tư có thể chính là người chiến thắng trong cuộc dịch chuyển tài chính toàn cầu đang tăng tốc này.