3 thanh niên bị khởi tố vì tự ý bán xe máy của người khác

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier thông báo tin xấu sau trận U22 Việt Nam hòa Thái Lan; Vòng Chung kết Asian Cup 2023: Việt Nam rơi vào bảng đấu khó; Juventus thoát thua phút chót, AS Roma thắng nhọc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Hôm nay, mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ tại Nghệ An. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/5.

(Baonghean.vn) - Tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”.