3 thanh niên cướp giật, chia tài sản rồi trốn khỏi địa phương

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 19/11/2020, Công an thị xã Cửa Lò tiếp nhận tin báo của người phụ nữ, vào khoảng 18 giờ, ngày 19/11/2020, chị N. đi xe máy nhãn hiệu SH, biển kiểm soát 37K1 - 773.69 trên đường Bình Minh theo hướng từ Quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội. Khi đi qua khu vực cổng sân Golf Cửa Lò, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật tài sản gồm: 1 túi xách, 1 điện thoại Iphone 11 pro max và các tài sản cá nhân khác (tổng giá trị thiệt hại khoảng 26.000.000 đồng), bản thân chị Nga bị giật ngã và kéo lê trên mặt đường khoảng 25 - 30m gây thương tích.Qua công tác điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Cửa Lò đã xác định 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trên đang lẩn trốn tại khu vực phía Bắc và phía Nam.Sau khi thực hiện xong hành vi, các đối tượng đã bán tài sản cướp giật được tại địa bàn huyện Nghi Lộc, chia tiền và trốn khỏi địa phương.Đến ngày 28/12/2020, Công an thị xã đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Hữu Thành (SN 2004), trú tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). Ngày 30/12/2020, Công an thị xã đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Hưng (SN 2003), trú tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc) khi Hưng đang trốn tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh).Đến ngày 8/1/2021, xác minh, bắt giữ đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Thuận (SN 2002), trú tại Nghi Phong (Nghi Lộc) khi Thuận đang trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.