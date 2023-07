3 ứng cử viên nặng ký cho ngôi hậu tại FIFA Women's World Cup 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - FIFA Women's World Cup 2023 chuẩn bị diễn ra tại Australia và New Zealand, và sau đây là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch, do Báo Nghệ An lựa chọn.