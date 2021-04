300 doanh nghiệp tham gia hội nghị 'Kết nối giao thương - Xúc tiến đầu tư' Nghệ An năm 2021

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp không ngừng đổi mới tư duy, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ có sự gắn kết, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An trong việc xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Tại Hội nghị này, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã ký kết biên bản phối hợp hoạt động với Trung tâm xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nghệ An. Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng./.