300 sinh viên Nghệ An xuất quân tình nguyện tới các bản nghèo vùng cao

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 và tháng 7 là tháng cao điểm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó, Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh là 1 trong 5 chương trình trọng tâm của Chiến dịch tình nguyện Hè hàng năm.

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn xã Tam Hợp - huyện Tương Dương - xã vùng núi cao miền Tây Nghệ An, giáp biên giới nước bạn Lào, là địa bàn đóng quân của làng thanh niên lập nghiệp Tam Hợp - Tổng đội Thanh niên xung phong 9 để chỉ đạo tổ chức các hoạt động tập trung cấp tỉnh trong tháng 7 cao điểm của Chiến dịch Hè. Sẽ có chuỗi các hoạt động như: Làm đường giao thông nông thôn, Thắp sáng đường quê, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy văn hóa hè, kỹ năng cho thanh thiếu nhi; Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tập trung triển khai các nội dung trọng tâm hướng về các địa bàn thuộc 4 huyện nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu.

Trong đó nơi được ưu tiên triển khai các chương trình là địa bàn cư trú của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn như dân tộc Ơ Đu, Khơ mú, Mông; các xã về đích nông thôn mới; các Làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đầu tư xây dựng.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 40 đội tình nguyện tập trung chuyên sâu với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.

Các đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh thuộc các trường đại học, cao đẳng gồm: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An, Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt - Hàn Nghệ An.