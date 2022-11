31 trẻ sơ sinh bị mua bán từ những cuộc 'chào giá' 35-60 triệu đồng

Tuần này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cử các chuyên gia tới Ukraine để kiểm tra các vũ khí do Mỹ cung cấp được Kiev sử dụng như thế nào trong cuộc xung đột với Nga.

(Baonghean.vn) - Những người này là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Công ty tôi đang làm việc vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động chết người. Do giám đốc vừa mới mua lại công ty này, nên đang tiến hành mở rộng sản xuất, công ty chưa kịp thực hiện các quy định về an toàn lao động. Chưa trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Vậy công ty sẽ bị xử lý như thế nào?