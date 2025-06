Xã hội 34 cá nhân và 4 tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp' Sáng 27/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Khu vực VII và Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An phối hợp, tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp".

Ban tổ chức trao giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị ở điểm cầu Bảo hiểm xã hội Khu vực VII. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế; Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Khu vực VII; đại diện lãnh đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An đại diện tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi.

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực VII, Phó Trưởng ban Tổ chức báo cáo tổng kết cuộc thi. Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp" do Ban Tuyên giáo và Dân vận vận Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội khu vực VII phối hợp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An tổ chức. Cuộc thi bắt đầu từ 8 giờ ngày 26/5/2025 đến 8 giờ ngày 23/6/2025. Qua 4 tuần thi, với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cuộc thi đã thành công tốt đẹp.

Theo đó, cuộc thi đã nhận được 121.449 lượt dự thi. Trung bình có 62,56% số lượt thi đạt điểm tối đa. 75,56% các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi (trên tổng số 123 đơn vị mà Ban tổ chức theo dõi).

Đồng chí Võ Văn Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trao giải Nhất cho các cá nhân tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội khu vực 7. Ảnh: Thành Chung

Các thí sinh tham dự trong cuộc thi thuộc nhiều thành phần khác nhau như: Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; cấp huyện; người lao động tại các doanh nghiệp, lao động tự do, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi cũng đã thu hút sự tham gia của người lao động tại các doanh nghiệp, lao động tự do tại các địa phương khác. Một số đơn vị tích cực, có số lượng dự thi cao, chất lượng làm bài thi tốt, duy trì tương đối đồng đều, gồm: Khối cán bộ, công chức, viên chức Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Khu vực VII, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, huyện Thanh Chương, huyện Tương Dương, huyện Đô Lương, huyện Nghĩa Đàn, thành phố Vinh; khối người lao động tại các doanh nghiệp, lao động tự do, học sinh trung học phổ thông huyện Đô Lương, huyện Nghĩa Đàn, thành phố Vinh.

Trao giải Ba cho các cá nhân tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Khu vực 7. Ảnh: Thành Chung

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 44 giải cá nhân (có 07 thí sinh đạt từ 2 giải trở lên) và 4 giải tập thể cho 4 đơn vị.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐẠT GIẢI

STT

Tên đơn vị

1

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Vinh

2

Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Thanh Chương

3

Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Nghĩa Đàn

4

Sở Y tế Nghệ An



