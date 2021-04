3,5 tạ ma túy trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Vào lúc 1h ngày 3/4, tại địa bàn xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thực hiện giai đoạn 2, kế hoạch đấu tranh Chuyên án có bí số A121.p triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đồng chủ trì, phối hợp với BĐBP Nghệ an và Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Lực lượng đấu tranh chuyên án đã bắt quả tang 1 đối tượng, trú tại tỉnh Lào Cai, đang vận chuyển 227,5kg ma túy trên xe ô tô.