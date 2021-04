36 huy chương được trao tại Giải thể thao Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ 18

Ngày 8/4, tại Trường Đại học Vinh diễn ra lễ bế mạc giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021.

Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021 được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và hấp dẫn dành cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối, những người yêu thể thao phong trào.

Sau hơn 1 tuần thi đấu sôi nổi, hấp dẫn cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả giải đã mang đến nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn có chất lượng chuyên môn cao.

Kết thúc giải ở môn bóng đá nam, BTC đã trao huy chương Vàng cho đội Công ty PTS Nghệ Tĩnh, giải Nhì cho Ngân hàng Quốc tế VIB Vinh, giải Ba cho hai đội Ngân hàng Vietcombank Vinh, Công ty Xăng dầu Nghệ An. Đồng thời BTC cũng trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất.

Trao giải Ba môn bóng đá nam cho đội Công ty Xăng dầu Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trao giải Nhì môn bóng đá nam cho Ngân hàng Quốc tế VIB Vinh. Ảnh: Đức Anh

BTC trao Cúp và Huy chương Vàng môn bóng đá nam cho đội Công ty PTS Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Ở môn bóng bàn, vô địch nội dung đơn nam thuộc về Công ty Điện lực Nghệ An. Vô địch nội dung đôi nam thuộc về Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Na No. Vô địch nội dung đôi nam nữ thuộc về Công ty Điện lực Nghệ An.