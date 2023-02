360 cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Nghệ An vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết

(Baonghean.vn) - Trong hơn 1 tháng dịp Tết, toàn tỉnh Nghệ An thành lập 501 đoàn thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra cho thấy, 360 cơ sở vi phạm.

Ngày 20/2, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có tổng kết kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo ông Quy, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 1/1/2023 đến 10/2/2023), toàn tỉnh đã thành lập 501 đoàn thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, tuyến tỉnh thành lập 5 đoàn, tuyến huyện thành lập 36 đoàn và tuyến xã thành lập 460 đoàn, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Kết quả đã thanh tra, kiểm tra được 6.206 cơ sở, trong đó 5.846 cơ sở (đạt 94,2%), 360 cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng sau đó đã phạt tiền 128 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 483 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật 15 sản phẩm, buộc tiêu hủy 72 sản phẩm.

Về công tác truyền thông, toàn tỉnh tổ chức 8 cuộc tập huấn, hội nghị với hơn 900 người, 84 cuộc nói chuyện với 1.625 người tham gia; Chỉ đạo và khuyến khích các đơn vị, cơ sở treo 1.106 băng rôn, 519 áp phích; Cấp phát 15.412 tờ rơi… Ngoài ra, tại một số địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền như truyền thông lưu động bằng xe ô tô kết hợp tuyên truyền khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết, tổ chức các hội thi, hội thảo về an toàn thực phẩm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Về tình hình ngộ độc thực phẩm, dịp Tết, trên địa bàn toàn tỉnh không ghi nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm (như cùng kỳ năm 2022). Tuy nhiên, ngày 13/02/2023, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 vụ ngộ độc nghi do rượu ngâm có độc tố tự nhiên làm 5 người mắc, không có trường hợp tử vong.

“Những kết quả thực hiện được trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã có tác động mạnh mẽ đến nhận thức về vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị, xã hội về công tác an toàn thực phẩm, đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và ý thức người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh”, ông Quy nói và cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, UBND các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và đến tận người tiêu dùng. Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2023./.