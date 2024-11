Pháp luật 360 giờ truy tìm 'siêu lừa' 9x Trần Anh Tuấn đã thuê một số xe ô tô tự lái trên địa bàn rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngay khi vụ việc bị vỡ lở, "siêu lừa" đã lên kế hoạch “tẩu thoát”. Đến khi bị bắt, Tuấn mới chịu “hé lộ” các thủ đoạn khiến các nạn nhân phải “sập bẫy”.

Từ những lá đơn trình báo

Trung tuần tháng 4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được một loạt đơn tố cáo của các công ty, cá nhân cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận với cùng một nội dung: Có 1 đối tượng trên địa bàn đến thuê xe ô tô tự lái, quá thời hạn theo hợp đồng nhưng không mang xe đến trả, số điện thoại cũng không liên lạc được.

Là Giám đốc của Công ty Thương mại và Du lịch Henry Sơn (đóng tại TP. Vinh), anh Trần Văn S. (trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh) nhớ như in vào ngày 15/11/2016, có 1 nam thanh niên tự giới thiệu làm thầu xây dựng cần thuê xe ô tô tự lái để đi công trình.

Với vẻ ngoài ăn mặc chỉn chu và sự “hào phóng” chi tiêu, công ty của anh S. đã đồng ý ký hợp đồng cho thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc, BKS 37A-175.64, trong thời gian 1 tháng với giá 28 triệu đồng cùng đăng ký xe ô tô bản sao và giấy chứng nhận kiểm định. Sau khi làm thủ tục thuê xe, người khách phải cọc số tiền 10 triệu đồng, tuy nhiên, vị khách này đã đặt cọc 15 triệu đồng cùng bản sao CMND của mình.

Chỉ trong vòng 4 tháng, Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt 5 chiếc xe ô tô cho thuê tự lái với tổng số tiền 3,52 tỷ đồng. Ảnh: Như Bình

Hết thời hạn 1 tháng, khi không thấy khách mang xe quay lại trả, anh S. cho rằng khách quên mất lịch nên đã gọi điện nhắc, nhưng vị khách trên trả lời do đang dở công trình nên sẽ mang về trả sau đó. Sau nhiều lần gọi điện và được hứa hẹn, anh S. vì tin tưởng nên vẫn để khách sử dụng chiếc xe. Nào ngờ, sau 3 tháng chờ đợi, xe không thấy đâu mà vị khách trên thì không liên lạc được. Lúc này anh S. cùng nhân viên tá hỏa kiểm tra định vị xe thì thấy xe cũng đã bị ngắt kết nối. Nghi bị đối tượng lừa lấy mất chiếc ô tô, anh S. liền làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Cùng thời gian này, các điều tra viên cũng nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn T.H., Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại JVT (đóng tại đường Xô viết Nghệ Tĩnh, TP. Vinh). Đơn tố cáo trên cũng có nội dung tương tự, vào đầu tháng 12/2016, một người đàn ông tự xưng tên là Tuấn, làm nghề thầu xây dựng đến công ty để thuê xe ô tô tự lái. Tại đây, Tuấn gặp chị Nguyễn Thị K. là nhân viên của Công ty JVT. Sau khi giới thiệu làm thầu xây dựng cần thuê xe ô tô tự lái để đi công trình, được nhân viên báo lại, ông T.H. đã ký hợp đồng cho anh Tuấn thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA K3 màu trắng, BKS 37A-242.93 trong thời gian 1 tháng, với giá 800 nghìn đồng/ngày. Khi giao xe, ông T.H cũng đã giao bản sao công chứng giấy đăng ký xe cùng giấy chứng nhận kiểm định. Còn người đàn ông tên Tuấn kia chỉ cần đặt cọc lại 20 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Nhưng cũng giống trường hợp anh S., đến thời hạn cho thuê xe mà ông T.H. không thấy vị khách mang xe quay trở lại trả. Cho nhân viên gọi điện kiểm tra thì phát hiện số máy mà Tuấn để lại đã không còn liên lạc được, định vị chiếc xe cũng đã ngắt kết nối. Ông đành làm đơn trình báo lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Hơn 360 giờ tìm bắt “siêu lừa”

Từ những lá đơn tiếp nhận, các điều tra viên đã truy tìm người đàn ông tên Tuấn tự nhận là nhà thầu xây dựng. Qua xác minh thông tin, phát hiện đối tượng tên Trần Anh Tuấn (SN 1995) trú tại xóm 3, xã Nghi Kim, TP. Vinh là nghi can gây ra các vụ việc nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, làm rõ thông tin, các trinh sát phát hiện Tuấn đã không có mặt tại địa phương.

Không chỉ vậy, qua một số nguồn tin thân cận với đối tượng được biết Trần Anh Tuấn tại thời điểm gây ra vụ việc chỉ mới 21 tuổi và không có nghề nghiệp ổn định, chứ không phải làm thầu xây dựng như những thông tin mà Tuấn cung cấp cho các công ty cho thuê xe. Xác định mục đích và động cơ của đối tượng là lừa đảo, các trinh sát đã vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm Tuấn.

Để kịp thời truy bắt đối tượng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã quyết định xác lập chuyên án và giao cho các điều tra viên, trinh sát Đội 4 vào cuộc điều tra.

Trần Anh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vì tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Như Bình

Tuy với tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tuấn đã rất ranh mãnh trong việc xóa các dấu vết di chuyển. Tuấn thường xuyên chuyển chỗ ở và cắt đứt liên lạc với tất cả người thân quen nhằm tránh việc bị theo dõi bởi cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Tuấn gần như không sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng, điều này cũng khiến cho các trinh sát thêm phần khó khăn khi truy dấu Tuấn.

Sau một thời gian truy lùng đối tượng, ngày 11/5/2017, các trinh sát phát hiện được đối tượng nghi là Trần Anh Tuấn đang mua sắm tư trang tại chợ Quang Trung. Xác định rất có thể sau thời gian ẩn náu, biết khó có thể thoát tội, hắn đang tìm cách bỏ trốn, ngay lập tức Ban chuyên án hội ý nhanh và triển khai kế hoạch vây bắt. Qua khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 1 quyển hộ chiếu mang tên Trần Anh Tuấn cùng một số tư trang cá nhân.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Tuấn khai nhận, do không có việc làm ổn định, lại thường xuyên vay nợ bạn bè, người thân tiền bạc để phục vụ cho những cuộc vui vô bổ nên hắn phải gánh một khoản nợ rất lớn. Trong khi túng tiền mà các chủ nợ lại liên tục gây sức ép, yêu cầu Tuấn phải trả tiền nên hắn nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ xe rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Qua lời khai của Tuấn, từ tháng 11/2016 đến nay, hắn đã thực hiện 5 vụ thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Tuấn khai nhận, phi vụ đầu tiên là đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc BKS 37A-175.64 của công ty anh Trần Văn S. (TP. Vinh). Sau khi thuê được xe, Tuấn liền lên mạng tìm đặt một người không quen biết làm giả đăng ký xe ô tô hắn thuê mang tên của mình với giá 10 triệu đồng. Sau khi thống nhất, Tuấn được người lạ mặt hẹn gặp tại tỉnh Bình Dương để lấy giấy tờ giả. Sau đó, Tuấn mang chiếc xe ô tô cùng giấy đăng ký xe giả mang tên mình và CMND đến một tiệm cầm đồ tại huyện Diễn Châu cầm cố lấy 450 triệu đồng.

Còn về vụ “lừa đảo” cuối cùng mà Tuấn thực hiện gần nhất trước khi bị bắt là ngày 11/2/2017, Tuấn đến Công ty TNHH Vận tải Hà Hoàng Nam (trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh) giới thiệu làm thầu xây dựng, cần thuê xe ô tô tự lái để đi công trình. Tin tưởng Tuấn nên anh Trần Văn H., là giám đốc công ty đã ký hợp đồng cho Tuấn thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc, BKS 37A-306.70, cùng giấy chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc và giấy xác nhận giữ bản chính đăng ký của chiếc xe trên.

Nhận xe, ngồi chưa “nóng chỗ”, Tuấn đã lái chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến đi cầm cố với số tiền 300 triệu đồng. Tổng số tài sản mà Tuấn khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được cơ quan chức năng định giá lên tới 3 tỷ đồng. Số tiền này Tuấn khai đã đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với lời khai ban đầu của Tuấn, ngày 17/5/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Anh Tuấn để tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.

13 năm tù cho “siêu lừa” 9x

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Anh Tuấn được diễn ra vào giữa tháng 4/2018. Với vai trò người bị hại, đại diện các công ty, cá nhân cho thuê xe tự lái đều có mặt từ sớm để tham gia phiên tòa, tất cả đều mong muốn được đền bù thỏa đáng.

Về phía người nhà của Tuấn thì có vợ và con bị cáo tham dự. Khi nhìn thấy đứa con nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi, Tuấn chỉ biết cúi đầu. Được biết, sau khi bố mẹ ly thân, Tuấn được ông bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng từ nhỏ.

Theo cáo trạng, chỉ từ ngày 15/11/2016 - 11/2/2017, Tuấn đã dùng thủ đoạn thuê xe tự lái ở TP. Vinh và Diễn Châu rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt 5 chiếc xe ô tô, với tổng trị giá 3,52 tỷ đồng rồi lấy tiền tiêu xài. Trong đó, 3 chiếc xe được cầm cố cho anh Bùi Đăng Thắng (trú huyện Diễn Châu) với tổng số tiền 850 triệu đồng; 1 chiếc cầm cố cho Nguyễn Văn Điệp với giá 450 triệu đồng và chiếc còn lại cầm cố cho bà Trần Thị Châu với giá 450 triệu đồng.

Anh Bùi Đăng Thắng, người nhận cầm cố 3 chiếc xe cho Trần Anh Tuấn cũng là một bị hại trong vụ án. Ảnh: Như Bình

Thủ đoạn chính của Trần Anh Tuấn chính là tạo vỏ bọc, thành đạt, tự nhận là thầu xây dựng đang cần xe để đi công trình. Tuấn thường đến các cửa hàng cho thuê ô tô tự lái và chọn thuê các loại xe đắt tiền với giá từ 800.000 - 1 triệu đồng/ngày trong thời gian từ 1 đến 3 tháng. Để các chủ cửa hàng cho thuê ô tô tin, Tuấn đặt cọc số tiền từ 15-20 triệu đồng. Sau khi thuê được xe, Tuấn thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên các chủ xe nói trên với giá 10 triệu đồng/bộ.

Không chỉ làm đủ các thủ tục giấy tờ, Tuấn thường hào phóng chuyển thêm tiền cọc cho các công ty cho thuê xe nên Tuấn được các công ty, đơn vị cho thuê xe rất tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi thuê được xe rồi thì Tuấn lại lên mạng để nhờ người làm giả giấy tờ rồi đưa đi cầm cố lấy tiền ăn chơi.

Tại phiên tòa, các chủ cửa hàng đều yêu cầu Tuấn phải đền bù thiệt hại do họ không có xe kinh doanh trong thời gian bị chiếm đoạt. Bị cáo Trần Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. "Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên bị cáo mới làm liều", Tuấn biện minh khi được HĐXX hỏi.

Được biết, các tang vật chứng cứ đã được thu hồi trả lại cho bị hại. Riêng anh Trần Văn S. yêu cầu bị cáo bồi thường 140 triệu đồng thiệt hại kinh doanh do việc chiếm đoạt xe gây ra; anh Thắng yêu cầu 850 triệu đồng; bà Châu và ông Điệp cũng yêu cầu đền bù mỗi người 450 triệu đồng. Khi được nói lời nói sau cùng, Tuấn cũng xin gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân và mong họ tha thứ. Bị cáo cũng mong muốn sớm được trở về để lao động kiếm tiền trả nợ cho các bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bồi thường số tiền đã thỏa thuận cho những bị hại.