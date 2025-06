Xã hội 4 chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu Bốn chiến sĩ trẻ đã tình nguyện hiến máu cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần máu để phẫu thuật gấp.

Chiều 20/6, khi nhận được thông tin có 1 bệnh nhân ở Khoa Chấn thương - Chỉnh hình (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An) đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp 700ml máu để phẫu thuật, trong khi người thân không ai đủ điều kiện hiến máu, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, 4 chiến sĩ trẻ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An gồm thượng uý Vương Đình Duy, trung uý Lê Văn Giang, hạ sĩ Nguyễn Bá Quang Huy, binh nhất Đinh Văn Quyến đã tình nguyện tham gia hiến máu ngay sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Thư cảm ơn của người nhà bệnh nhân gửi các chiến sĩ công an. Ảnh: Minh Chu

4 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã tình nguyện tham gia hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh: Minh Chu

Hành động của 4 chiến sĩ không chỉ đơn thuần là một nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái - những giá trị cốt lõi đã thấm sâu vào từng bước chân, từng hành động của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong lặng thầm, họ vẫn luôn là những người bảo vệ cuộc sống, gìn giữ bình yên và giờ đây, còn có những nghĩa cử cao đẹp góp phần duy trì sự sống cho những người bệnh đang giành giật sự sống từng giờ./.