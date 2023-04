4 điểm tham quan kỳ thú dưới lòng đất

(Baonghean.vn) - Chiều 21/4, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế làm việc tại tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trung Quốc đang chế tạo vũ khí mạng công nghệ cao để "giành quyền kiểm soát" các vệ tinh của "kẻ thù" và khiến chúng trở nên vô dụng trong việc truyền dữ liệu và giám sát, tờ Financial Times dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đưa tin.

(Baonghean.vn) - Tại vòng chung kết Giải U19 Quốc gia năm 2023, U19 Sông Lam Nghệ An nằm cùng bảng với các đội U19 Đông Á Thanh Hóa, U19 Đồng Tháp và U19 Bình Dương. Đây được xem là bảng đấu khó khi Đồng Tháp và Bình Dương đều dẫn đầu ở các bảng thuộc vòng loại.

(Baonghean.vn) - Đó là những lớp học ở các huyện miền núi cao, nơi học sinh còn nhiều khó khăn và năng lực so với mặt bằng chung toàn tỉnh còn hạn chế.

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 27/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia Diễn đàn có khoảng 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, đặc sản tiêu biểu của Nghệ An và các tỉnh khác.

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An phản ánh những vướng mắc, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các sở, ngành liên quan.

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, 3 lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự trên địa bàn tỉnh đã thống nhất tập trung công tác phối hợp, chủ động nắm chắc địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự...

(Baonghean.vn) - Phùng Văn Nam trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Dẫu vậy, trong suốt chặng đường chơi bóng đã qua thì ký ức của những tháng ngày tham gia Cúp Báo Nghệ An vẫn luôn đọng mãi trong tâm trí tiền đạo này.

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.