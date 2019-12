4 giáo đường cổ đẹp nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sự xuất hiện của nhiều giáo đường đẹp, ấn tượng trong những năm gần đây đã khẳng định sự phát triển, đi lên của cộng đồng người công giáo ở Nghệ An. Cùng Báo Nghệ An điểm qua 8 nhà thờ Thiên chúa giáo đẹp nhất ở Nghệ An.