4 lý do khiến thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ‘được lòng’ các mẹ bầu

Đội ngũ bác sĩ có chuyên môn giàu kinh nghiệm

Khoa Sản - Nhi quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, đều là những “cây đa, cây đề” trong lĩnh vực sản phụ khoa. Các sản phụ được miễn phí chọn bác sĩ thăm khám, đỡ đẻ, chọn giờ sinh. Không chỉ dày dặn chuyên môn, điều khiến mẹ bầu tin tưởng hơn vào bác sĩ chính là sự tâm lý, tâm huyết để mang tới sự an tâm nhất cho sản phụ.

Khoa Sản - Nhi quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm. Ảnh: PV

Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được công nhận là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo đó, các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp thăm khám, điều trị chuyển giao kỹ thuật ngay tại khoa Sản – Nhi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.