4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly ở Nghệ An

Chiều 18/3, một lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị vừa cử cán bộ vào huyện Kỳ Anh để tiếp nhận 2 người đàn ông Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly. Danh tính 2 người này được xác định là Zhu Bing Zhan (SN 1995) và Huang Chao Xiang (SN 1994).

"Khoảng 20h ngày 17/3, 4 người Trung Quốc lợi dụng đêm tối để bỏ trốn, nhưng 2 người bị chúng tôi phát hiện và bắt giữ tại chỗ. Hai người còn lại kịp bỏ chạy ra đường lớn bắt xe đi về hướng Nam", vị lãnh đạo này nói thêm.

1 trong 2 người Trung Quốc bị bắt giữ tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, Công an huyện Hưng Nguyên phát thông báo cho phía Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tăng cường thêm lực lượng và bố trí thêm các điểm chốt chặn trên Quốc lộ 1A để vây bắt 2 người này.

Đến 1h ngày 18/3, Đội tuần tra, kiểm soát 61 phát hiện xe ôtô mang BKS 51G - 869.32 do tài xế Phan Thành Trung (SN 1985), thường trú tại Long Bình, Long Chánh, thị xã Gò Công (Tiền Giang) điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.