40 công ty lữ hành tham gia Famtrip khám phá Nghệ An

Sau 3 ngày tham gia khảo sát tại các địa điểm du lịch trên địa bàn, tiến tới xây dựng tour, tuyến, nhằm kết nối, đưa du khách tới Nghệ An, sáng 22/4, đại diện 40 công ty du lịch đã tham dự buổi Tọa đàm "Cửa Lò - Giải pháp phát triển du lịch bền vững" do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng UBND TX.Cửa Lò tổ chức.

Đánh giá sau chuyến khảo sát, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty du lịch Handetour có trụ sở tại Hà Nội, Trưởng đoàn Famtrip cho rằng: So với các địa phương trong khu vực, Nghệ An có rất nhiều lợi thế để thu hút được một lượng lớn khách về tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm. Các địa điểm du lịch ở Nghệ An cũng đa dạng, từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch biển và du lịch tâm linh. Tuy nhiên, điều mà Nghệ An còn thiếu và yếu hiện nay là cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho khách tại các địa điểm du lịch chưa được đầu tư một cách đồng bộ. Ông Tuấn Anh dẫn chứng, tại khu vực đảo chè Thanh Chương, bến thuyền vẫn còn rất thô sơ và nhất là áo phao cho du khách vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là đối với những đoàn khách có số lượng lớn. Hay như các điểm check-in, các điểm chụp ảnh theo trào lưu vẫn còn rất ít, khó có thể tạo nên sự hấp dẫn đối với nhóm du khách trẻ.

Đoàn Famtrip tham quan đảo Ngư, dù là một địa điểm hấp dẫn nhưng chưa có những phương tiện hiện đại để đưa du khách ra thăm đảo. Ảnh: Tiến Đông Một số ý kiến còn cho rằng, cái thiếu nhất để tạo nên sự hấp dẫn cho du lịch Nghệ An là các điểm nhấn, những không gian ngập tràn sắc màu, và sự đa dạng, mới mẻ cho du khách có thể trải nghiệm. Một số doanh nghiệp còn đánh giá, đảo Ngư ở TX.Cửa Lò, là một điểm đến có thể khai thác được một lượng lớn du khách, nhưng vẫn không có thuyền hay cano cao tốc có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách đi ra thăm đảo. Đồng thời phản ánh tình trạng người dân bán hàng rong còn làm phiền du khách.



Đại diện các đơn vị du lịch tham quan gian hàng sản phẩm đặc sản của Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông Đặc biệt, được biết đến là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất thế giới, nhưng việc quảng bá, khai thác ở Nghệ An chưa được thực hiện một cách tương xứng. Bởi vì đây chính là một trong những điểm đến ưa thích của khách du lịch quốc tế.