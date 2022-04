40 đơn vị lữ hành tham gia khảo sát xây dựng tour du lịch tại Nghệ An

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, Nghệ An còn được biết đến là vùng đất có bề dày về văn hóa, lịch sử với di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; có Khu Di tích Kim Liên - Nam Đàn, nơi lưu giữ các hiện vật và không gian văn hóa lịch sử gắn liền với cuộc sống thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Chính phủ công nhận là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đón đoàn Famtrip về khảo sát xây dựng tour, tuyến nhằm đưa khách du lịch đến Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Tiến Đông

Theo thống kê, thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát, bình quân mỗi năm Nghệ An đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có khoảng 80% khách du lịch nội địa và chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc.

Khảo sát xây dựng tour, tuyến du lịch

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An giới thiệu với đoàn Famtrip về lịch trình và các điểm đến hấp dẫn tại Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Đoàn Famtrip lần này gồm có 40 đơn vị lữ hành đến từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam, đoàn được tổ chức nhằm khảo sát tiến tới xây dựng tour, tuyến để đưa khách du lịch từ các địa phương trong cả nước về với Nghệ An trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Nghệ An quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc sắc của mình sau một thời gian dài bị đình trệ do dịch Covid-19.