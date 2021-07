43 hành khách cùng chuyến tàu với 2 bệnh nhân Covid-19 tại Diễn Châu đã xuống Ga Vinh

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 19/7, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 là L.T.H và N.T.N.H, đều trú tại xóm 1, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Cả 2 đều lên tàu từ Ga Biên Hòa, Đồng Nai về Nghệ An.