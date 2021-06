435 người ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19

Sáng 22/6, bác sĩ Nguyễn Cảnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, 435 người đang bị cách ly trong bệnh viện vừa có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là lần thứ 2 những người này có kết quả âm tính với Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.

Trong số này có 122 nhân viên y tế, 241 bệnh nhân và 72 trường hợp còn lại là người nhà bệnh nhân. "Hiện tại do Khoa Dinh dưỡng trong bệnh viện đã có F1 nên không thể nấu ăn, cung cấp cho các bệnh nhân được mà phải mua ngoài. Mua ở ngoài thì mỗi suất hơi ít cơm nên một số bệnh nhân không hài lòng. Ngoài ra, do không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết, nên nhiều bệnh nhân thể hiện bức xúc. Các nhân viên y tế phải thường xuyên động viên, giải thích", bác sĩ Hùng nói về những khó khăn mà bệnh viện đang gặp phải.

Một góc trong bệnh viện. Ảnh: TH Trước đó, chiều 17/6, một nữ nhân viên y tế ở Khoa Tâm thần nam có triệu chứng bị sốt nên được bệnh viện test nhanh Covid-19. Kết quả cho thấy 2 lần test nhanh cô đều dương tính. Đến sáng 18/6, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định cô mắc Covid-19. 6 người trong gia đình của nhân viên này sau đó cũng có kết quả tương tự. Đây là một trong những chùm dịch chưa rõ nguồn lây đầu tiên ở Nghệ An. Cơ quan y tế vẫn chưa thể khẳng định, trong chùm dịch, ai là người đã lây nhiễm cho ai.



Chiều 18/6, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Trong thời gian cách ly y tế, bệnh viện được tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tâm thần.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chịu trách nhiệm bố trí khu khám, chữa bệnh riêng biệt đối với các trường hợp cấp cứu tâm thần. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức cách ly y tế theo quy định.