47 giáo viên xuất sắc được khen thưởng tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm mon

(Baonghean.vn) - Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, các giáo viên mầm non của tỉnh đã tụ hội ở thị xã biển Cửa Lò để tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm non. Đây đều là những gương mặt giáo viên xuất sắc, đã có nhiều thành tích trong công tác dạy học và chăm sóc trẻ.