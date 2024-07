Pháp luật 47 trường hợp bị CSGT Nghệ An tước Giấy phép lái xe trên VNeID Sau hơn 10 ngày triển khai quy định người tham gia giao thông có thể xuất trình các loại giấy tờ trên VNeID khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, Nghệ An có 47 trường hợp vi phạm giao thông bị tước Giấy phép lái xe trên VNeID.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, từ ngày 1 đến 12/7, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát phương tiện bằng thông tin giấy tờ trên VNeID, đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 2.063 trường hợp (711 ô tô, 1.352 mô tô); lập biên bản 871 trường hợp (394 ô tô, 477 mô tô); trong đó tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử 146 trường hợp (91 ô tô, 55 mô tô). Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tước Giấy phép lái xe trên môi trường điện tử 47 trường hợp (27 ô tô, 20 mô tô).

Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra giấy tờ xe trên VNeID. Ảnh tư liệu minh hoạ

Đây là nội dung mới được quy định trong Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT và Thông tư số 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo thông tư mới, trong quá trình xử lý mà người vi phạm xuất trình giấy tờ qua VNeID thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, việc người tham gia giao thông có thể xuất trình thông tin qua ứng dụng VNeID mà không cần mang theo các giấy tờ gốc, giúp giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ và tăng tính thuận tiện trong quá trình kiểm tra. Việc sử dụng thông tin tích hợp trên VNeID không chỉ mang lại tiện lợi cho người dân mà còn giúp CSGT tăng cường hiệu quả công tác.

Với cơ sở dữ liệu điện tử do Bộ Công an quản lý, việc kiểm tra và xác thực thông tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này giúp giảm bớt tình trạng gian lận, sử dụng giấy tờ giả mạo trong giao thông.

Đồng thời, thông qua việc cập nhật và tích hợp thông tin liên tục, CSGT có thể dễ dàng truy xuất lịch sử vi phạm, tình trạng đăng ký của phương tiện, từ đó nâng cao khả năng giám sát và xử lý vi phạm.