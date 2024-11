Pháp luật 48 giờ truy bắt kẻ dùng lựu đạn giả đi cướp ngân hàng ở Nghệ An Bí tiền để chơi game, Đinh Khương Linh (TP. Vinh) dùng lựu đạn giả để đi cướp ngân hàng ở Thị xã Cửa Lò.

Dùng lựu đạn giả đi cướp

Khoảng hơn 16 giờ 30 phút, ngày 1/2/2024, Công an thị xã Cửa Lò nhận được tin báo từ cán bộ ngân hàng cũng như bà con nhân dân về vụ cướp xảy ra trên địa bàn phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò). Theo nguồn tin ban đầu, vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank chi nhánh Cửa Lò.

Khi phòng giao dịch vẫn đang làm việc thì có 1 đối tượng nam giới, bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch sử dụng hung khí gồm dao nhọn và 1 vật nghi là lựu đạn để đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được một số tiền lớn, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án được các camera an ninh ghi lại. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra, phân công một đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.

Quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, trong quá trình bỏ trốn thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, bịt mặt, di chuyển lắt léo qua các tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng.

Chỉ sau 48 giờ, đến 16h30' ngày 3/2/2024, tại Km 454+300, Quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên (TP. Vinh) các lực lượng hợp đồng tác chiến đã chốt chặn, bắt giữ đối tượng nghi vấn cùng các vật chứng liên quan vụ án gồm 1 xe mô tô Yamaha Sirius và 1 bộ quần áo đối tượng mặc lúc gây án và một số tang vật khác.

Qua xác minh, đối tượng chính gây ra vụ cướp là Đinh Khương Linh (SN 1986), trú tại xã Nghi Liên, TP. Vinh. Với bản tính lì lợm, đã mang 2 tiền án, đối tượng quanh co không chịu nhận tội, nhưng bằng ý chí, quyết tâm cao và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng các chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, đến 05h30' ngày 04/02/2024, đối tượng Đinh Khương Linh đã phải cúi đầu nhận tội.

Sau gần 48 giờ kể từ khi gây án, Đinh Khương Linh đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lần trốn trên địa bàn xã Nghi Liên, TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Khi được hỏi về những hung khí gây án, đối tượng này khai nhận do bản thân làm nghề cây cảnh nên luôn bỏ trong cốp để phục vụ công việc. Còn về quả lựu đạn giả, biển kiểm soát giả thì Linh khai nhận bản thân nhặt được ở bên đường từ trước đó và cất trong cốp xe để làm đồ chơi. Trước khi thực hiện vụ cướp, Linh tháo biển số xe, thay biển số giả vào để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cướp ngân hàng để… chơi game

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 17/2/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Khương Linh về tội "Cướp tài sản". Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đinh Khương Linh bị khởi tố theo Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Qua điều tra từ một số người liên quan cũng như camera an ninh đã ghi lại cho biết, ngay khi tiến vào được vị trí trung tâm phòng giao dịch, Linh hô "cướp", đồng thời ném một túi ni lông màu đen vào khu vực nhân viên ngân hàng làm việc, tay phải rút dao ra và hô "bỏ tiền vào nhanh, cướp, bỏ tiền vào nhanh".

Đinh Khương Linh đang khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan chức năng. Ảnh tư liệu

Không chỉ vậy, với quả lựu đạn giả, Linh đưa lên dọa tháo chốt khiến nhân viên ngân hàng và khách hàng bỏ chạy. Sau đó, Linh ra sức uy hiếp nam nhân viên ngân hàng lấy tiền trong ngăn kéo bỏ vào túi, sau đó ngồi xuống lấy tiền trong túi bỏ ra ngoài, lấy giấy rác bỏ vào.

Linh liên tục giơ lựu đạn hối thúc nam nhân viên này. Thấy túi ni lông phồng to, Linh nói "không phải tiền, ông đừng lừa tôi". Người đàn ông này trèo lên bàn, nhảy vào quầy, yêu cầu nam nhân viên đứng ra xa, tự mình lấy tiền dưới sàn nhà bỏ vào túi rồi tẩu thoát ra ngoài.

Qua điều tra, phía ngân hàng đã xác nhận số tiền Linh cướp trong quầy giao dịch là 52 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ chạy, Linh đã làm rơi 6 triệu đồng trước phòng giao dịch.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đinh Khương Linh thừa nhận nghiện game và công việc không ổn định là nguyên nhân dẫn tới hành động cướp ngân hàng. Toàn bộ số tiền cướp được Linh nhờ người chuyển một phần vào tài khoản để chi trả các khoản tiền dùng cho game online còn phần còn lại dùng để trả nợ, tiêu xài.

Lĩnh án trong Ngày Gia đình

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Đinh Khương Linh được Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò mở ra vào ngày 28/6/2024. Bị cáo Linh bị truy tố vì tội "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Khương Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai nhận, quá trình điều khiển xe máy xuống Cửa Lò với mục đích đi “tham quan” cây cảnh nhưng khi đi qua chi nhánh ngân hàng tại phường Thu Thủy thì thấy vắng người nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, chơi game. Linh còn khai nhận, trước khi thực hiện vụ cướp, Linh cũng đã cầm cố xe máy của vợ để chơi game. Trong quá trình sống, Linh cũng thừa nhận bản thân hầu như không có tài chính để hỗ trợ vợ nuôi con. Tuy nhiên, sau khi Linh bị bắt, vợ Linh cùng gia đình đã bồi thường cho ngân hàng 6,3 triệu đồng.

Đinh Khương Linh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh tư liệu

Đáng nói, cách đây đúng 20 năm, ngày 28/6/2004, đối tượng này cũng đứng trước tòa án để nhận bản án 3 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, ngày 30/9/2003, Linh bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi chấp hành bản án của 2 tội danh kể trên, ngày 27/8/2004, Đinh Khương Linh bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt cảnh cáo về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam, Đinh Khương Linh lại phải đứng trước tòa để nhận bản án thứ 2 của mình trong sự cô đơn. Chị T. (vợ bị cáo) đang phải đi làm ăn xa để lo kinh tế cho gia đình mà không thể tham dự phiên tòa. Người phụ nữ đáng thương này là người con gái miền Tây, vợ Linh chấp nhận xa gia đình để theo chồng về nơi “đất khách quê người” nhưng thói ăn chơi, vô tâm của Linh lại khiến vợ con Linh không còn nơi nương tựa.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Linh bày tỏ sự hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, thực hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha một lần nữa...

Đinh Khương Linh được dẫn giải về Trại tạm giam sau khi phiên tòa Sơ thẩm kết thúc. Ảnh: An Quỳnh

Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, bản thân bị cáo nhiều lần bị xử lý về hành vi xâm phạm sở hữu nhưng không lấy đó làm hối cải mà vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò tuyên phạt Đinh Khương Linh 8 năm tù, cao hơn mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù mà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị. Đồng thời, phải bồi thường cho phía ngân hàng số tiền còn lại 39,6 triệu đồng.