Thể thao 5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026 Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An ghi dấu ấn khi có tới 5 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là lực lượng quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026, giải đấu mà thầy trò HLV U17 Quốc gia đặt mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết.

Dù hành trình tại Giải U17 Quốc gia 2025 khép lại từ vòng Tứ kết, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn để lại dấu ấn đặc biệt khi có tới 5 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam. Điều đó cho thấy chất lượng đào tạo trẻ của lò bóng đá xứ Nghệ, vốn từ lâu đã được xem là cái nôi sản sinh nhiều tài năng cho bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ U17 SLNA tham dự Giải U17 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Theo công văn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, 5 gương mặt được triệu tập gồm: Phan Đăng Huy, Quán Thành Công, Nguyễn Minh Thủy, Hoàng Minh Lợi và Trần Ngọc Sơn. Tất cả đều là những cầu thủ đã để lại nhiều dấu ấn trong màu áo U17 Sông Lam Nghệ An thời gian qua. Họ không chỉ có nền tảng kỹ thuật tốt mà còn cho thấy sự trưởng thành về tư duy chiến thuật và tinh thần thi đấu máu lửa.

Đợt tập huấn lần này sẽ diễn ra từ ngày 5/10 đến 30/11 tại Hà Nội. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng bởi đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U17 châu Á 2026 ngay sau đó. Thầy trò HLV U17 Quốc gia sẽ có hơn 1 tháng để rèn chiến thuật, lắp ghép đội hình và kiểm nghiệm phong độ của các cầu thủ.

Vòng loại U17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới với 38 đội tuyển tham dự, chia thành 7 bảng, trong đó có 3 bảng gồm 6 đội và 4 bảng gồm 5 đội. 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự Vòng chung kết. Ngoài ra còn có 9 đội được đặc cách góp mặt, gồm chủ nhà Qatar, đồng thời là nước đăng cai FIFA U17 World Cup 2026, cùng 8 đội vào tứ kết U17 châu Á 2025 là Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo lịch thi đấu, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11/2025. U17 Việt Nam nằm ở bảng C, đối đầu với Hồng Kông, Macau, Singapore, Malaysia và Quần đảo Bắc Mariana. Đây được xem là bảng đấu vừa sức, mở ra cơ hội để đội tuyển trẻ Việt Nam cạnh tranh một tấm vé đi tiếp. Nếu vượt qua vòng loại, đội sẽ tham dự Vòng chung kết tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5/2026. Tại đây, 8 đội mạnh nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026.

Minh Thủy để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Việc có tới 5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An góp mặt trong danh sách tập trung không chỉ là niềm tự hào của Sông Lam Nghệ An mà còn khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ. Trong nhiều năm qua, Sông Lam Nghệ An vẫn luôn là nguồn cung cấp lực lượng dồi dào cho các đội tuyển trẻ quốc gia. Đợt triệu tập lần này một lần nữa cho thấy niềm tin của giới chuyên môn vào thế hệ trẻ mà Sông Lam Nghệ An đang ươm mầm.

Người hâm mộ kỳ vọng rằng, các cầu thủ trẻ sẽ tận dụng cơ hội, nỗ lực hết mình để khẳng định năng lực, góp phần giúp U17 Việt Nam giành kết quả tốt ở vòng loại, tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup U17.