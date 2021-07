5 công dân Nghệ An mắc kẹt ở Huế đã được mua vé tàu về Vinh

Ngày 27/7, Báo Nghệ An có bài phản ánh về việc 5 công dân Nghệ An bị mắc kẹt ở Thừa Thiên - Huế cần được giải cứu. 5 người gồm 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ không có điện thoại di động, được lực lượng chức năng phát hiện đứng vẫy xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong Thu (huyện Phong Điền), suốt nhiều giờ liền.

Sau đó chở đến Ga Huế mua vé tàu. Ảnh: CTV

Trước đó, họ được hai người chồng chở bằng xe máy từ Bình Dương để về quê Nghệ An. Đến địa phận Thừa Thiên - Huế, do lo sợ lây lan dịch bệnh, tỉnh này đã bố trí xe trung chuyển. Khi đến hết địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, do hai người chồng lầm tưởng những chiếc xe trung chuyển này sẽ chở vợ con về luôn Nghệ An nên lấy xe máy phóng một mạch về quê. Bỏ rơi vợ con giữa đường.

Do không có điện thoại di động nên hai người không thể gọi cho chồng. Khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát biết chuyện, lấy số điện thoại để gọi hàng chục cuộc nhưng hai người chồng đang chạy xe nên không nghe máy. Khi chạy về tận quê ở Nghệ An, đưa điện thoại ra kiểm tra thì mới tá hỏa phát hiện đã "bỏ quên" vợ. Sau đó, một người chồng chạy thẳng về huyện Kỳ Sơn, người còn lại nằm vạt vật gần cầu Bến Thủy 2 để chờ vợ con.

Công an Nghệ An cho biết, khi 5 người về đế ga Vinh, Công an tỉnh sẽ bố trí 1 xe cấp cứu, đưa cả 5 người về khu cách ly tập trung tại huyện Kỳ Sơn.