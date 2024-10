Xe 5 công nghệ ô tô nên trở thành trang bị tiêu chuẩn Nhiều tính năng và công nghệ thiết thực nên trở thành những trang bị tiêu chuẩn trên mọi ô tô trong tương lai.

Xe hơi ngày nay không còn đơn thuần chỉ là một phương tiện di chuyển, chúng phải có nhiều trang bị tiện nghi hơn, phải có nhiều công nghệ giúp người lái an toàn và việc lái xe trở nên dễ dàng hơn. Bởi vậy, những trang bị tiêu chuẩn trên xe cũng cần được bổ sung liên tục. Dưới đây là 5 tính năng thiết thực nên có trên mọi xe ô tô trong tương lai:

1. Sạc điện thoại không dây

Mặc dù sạc không dây không phải là cách sạch tốt nhất cho chiếc điện thoại, thế nhưng so với lợi ích mà nó mang lại thì người dùng vẫn có thể chấp nhận bỏ qua nhược điểm của công nghệ này. Khách hàng có thể sạc điện thoại bất kỳ lúc nào, không còn phụ thuộc vào sợi dây sạc.

Sạc điện thoại không dây đã có mặt trên nhiều dòng xe phổ thông.

Ngoài sự tiện lợi, sạc không dây còn giúp loại bỏ các dây dẫn lộn xộn, cũng như giúp bạn có thể vừa nạp điện thoại vừa có thể sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto không dây. Ngoài ra, người dùng cũng không còn phải lo lắng tìm kiếm chuẩn đầu sạc phù hợp cho nhiều loại điện thoại khác nhau, hay bất chợt quên mang theo dây sạc.

Tất nhiên, một sợi dây sạc sẽ là tối ưu nhất cho điện thoại, nhưng những lúc không có thì bộ sạc không dây sẽ luôn luôn đáp ứng tốt nhu cầu nạp năng lượng.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

2. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động

Tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Nhiều người trong chúng ta đều biết không phải lúc nào người lái xe cũng có phản xạ đủ nhanh để tránh được va chạm. Chính vì vậy mà trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động là điều vô cùng cần thiết.

Phanh khẩn cấp tự động thường tích hợp chung với hệ thống an toàn chủ động ADAS.

Những ai từng sử dụng tính năng này chắc hẳn đều nhận ra những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Đáng tiếc rằng, tính năng này chỉ có trên những mẫu xe sang và cận sang - những mẫu xe mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu.

Tuy nhiên, quan điểm khi lái xe có hệ thống phanh khẩn cấp tự động thì không cần quá tập trung (vì đã có hệ thống xử lý) là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Nên nhớ rằng, dù hệ thống có hiện đại và tiên tiến đến đâu thì nó vẫn chỉ là một tính năng hỗ trợ. Vậy nên, chúng ta chỉ nên coi nó như một hệ thống an toàn và có vai trò hỗ trợ trong trường hợp chúng ta không kịp xử lý, chứ không nên quá lạm dụng hệ thống này.

3. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Khi lùi xe ra khỏi chỗ đỗ vuông góc tại trung tâm thương mại hoặc bãi đậu xe, bạn thường sẽ không thể biết được liệu có phương tiện nào đang cắt ngang phía sau chiếc xe của mình hay không.

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hữu ích trên đường phố Việt Nam.

Tùy thuộc vào nơi bạn đang đỗ xe mà có thể có những người đi bộ hoặc đi xe đạp không chú ý đến việc chiếc xe của bạn đang lùi ra khỏi chỗ đỗ. Hậu quả là va chạm xảy ra, nhẹ thì gây trầy xước cho chiếc xe, còn nặng thì có thể gây thiệt hại cả về vật chất và con người.

Đây là lý do vì sao hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau được ra đời. Mặc dù hiện nay, nó vẫn là một công nghệ tương đối đắt tiền để thêm vào mọi mẫu xe (do cần rất nhiều cảm biến), thế nhưng con số này không thể so sánh được với những thiệt hại có thể xảy ra khi va chạm.

Trong một vài năm tới, khi các hãng đã làm chủ được công nghệ thì việc phổ cập tính năng này có lẽ cũng sẽ không phải là vấn đề gì quá khó khăn.

4. Giám sát điểm mù

Cảnh báo điểm mù dường như không còn là một khái niệm xa lạ. Nó giúp người lái biết được khi có phương tiện khác đang nằm trong phạm vi nguy hiểm của xe hay không.

Kính chiếu hậu thông thường không thể quan sát thấy các điểm mù xung quanh xe.

Trước đây, khi tính năng này chưa tồn tại, người lái khi rẽ sẽ phải ngoái đầu ngang vai để kiểm tra xem có phương tiện nào đang nằm trong tầm nguy hiểm (mà không thể nhìn thấy bằng gương chiếu hậu) hay không.

Điều này gây ra sự bất tiện và nguy hiểm trong một vài trường hợp. Cụ thể, nếu chúng ta đang di chuyển ở vận tốc cao thì việc ngoái đầu lại như này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp hy hữu như tầm nhìn ngang bị hạn chế hay người lái gặp vấn đề sức khỏe mà không thể ngoái cổ, chúng cũng gây nên những nguy hiểm tiềm ẩn.

Chính vì vậy, công nghệ cảnh báo điểm mù đã ra đời và như một vị cứu tinh - nó khiến việc rẽ hay chuyển làn trở nên đơn giản và an toàn hơn rất nhiều.

5. Android Auto & Apple CarPlay

Hệ thống Android Auto & Apple CarPlay giúp người lái không bị phân tâm khi vừa phải điều khiển xe vừa dùng điện thoại. Thêm nữa, chúng còn hiển thị những nội dung như dẫn đường, mở bài hát…

Hầu hết người dùng ô tô đều cần sử dụng Apple Car Play và Android Auto.

Tất nhiên là một tính năng hữu ích như thế này thì bất cứ mẫu xe nào cũng đều cần được trang bị. Tuy vậy, trên thực tế, hiện vẫn tồn tại những chiếc xe không được trang bị công nghệ này, và điều này thật khó chấp nhận trong kỷ nguyên số như hiện nay.

Tóm lại, việc đưa những tính năng trên đây lên xe hơi như những trang bị tiêu chuẩn là một vấn đề không cần phải bàn cãi, đặc biệt là khi những lợi ích mà nó mang lại là rất to lớn.