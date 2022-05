5 cựu công an và kiểm sát viên bị phạt tù

Ngày 5/5, TAND tỉnh Thái Bình tuyên bị cáo Vũ Đức Tuấn (cựu phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (cựu trung tá, cựu điều tra viên), Nguyễn Bằng Giang (cựu thiếu tá, cựu điều tra viên) và Phạm Thị Thu Hiền (cựu Viện phó VKSND huyện) và Nguyễn Hoàng Hà (kiểm sát viên) phạm tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội và làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mức án với mỗi người từ 12 đến 24 tháng tù.

Các bị cáo Vũ Đức Tuấn, Hoàng Hồng Hạnh, Nguyễn Bằng Giang, Phạm Thu Hiền và Nguyễn Hoàng Hà bị xét xử ngày 5/5. Ảnh: CTV Thiếu tá Vũ Đức Tuấn, trung tá Hoàng Hồng Hạnh và thiếu tá Nguyễn Bằng Giang trực tiếp thụ lý vụ án Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", con nuôi Đường "Nhuệ") cùng đàn em chém trọng thương anh Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, lái xe khách) xảy ra tối 22/5/2018 tại xã Song An. Viện phó Phạm Thị Thu Hiền (45 tuổi) và kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Hà (46 tuổi) tham gia điều tra.



Theo cáo trạng, vì hung thủ gây án là con nuôi Đường "Nhuệ" - trùm xã hội đen tại Thái Bình, các cán bộ điều tra đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, sau đó thống nhất xử lý theo hướng hành chính.

Căn cứ lý do bị hại Trần Ngọc Hoàng từ chối giám định, thiếu tá Tuấn ký quyết định không khởi tố vụ án, ngày 22/7/2018. Ông bị cáo buộc cùng trung tá Hạnh lập các biên bản khống đưa vào hồ sơ.

Cáo trạng nêu, viện phó Hiền và kiểm sát viên Hà biết rõ các sai phạm của cơ quan điều tra nhưng không báo cáo cấp trên để xử lý, ngược lại cả hai thông đồng với các điều tra viên không khởi tố vụ án hình sự.

Đầu năm 2020, khi Đường "Nhuệ" bị bắt, anh Trần Ngọc Hoàng làm đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề nghị được giám định thương tích và đề nghị xem xét, truy tố trách nhiệm hình sự với những người đã gây ra thương tích cho mình.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%; đồng thời đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư. Tháng 6/2020, vụ án được phục hồi điều tra.

Ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư.

Bị cáo Giang thời điểm bị bắt là Phó Công an xã Song An, huyện Vũ Thư, bị cáo Hạnh đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư.

Liên quan Đường "Nhuệ" hàng loạt cán bộ tại Thái Bình đã bị xử lý và vợ chồng Đường "Nhuệ" cũng bị xét xử trong nhiều vụ án.