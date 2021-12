5 lần vào tù ra tội rồi giết người, kẻ thủ ác lĩnh án 20 năm tù

Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Tuấn (SN 1971), trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về tội “Giết người”.



Tuấn là bị cáo có nhân thân xấu khi từng 5 lần bị đưa đi tập trung cải tạo và phạt tù về các tội: Đào ngũ, cướp tài sản, trộm cắp tài sản...

Sau khi ra tù, Tuấn thường đến nhà ông Trần Văn Sơn, ở thị xã Thái Hòa làm thuê và ăn ở lại. Ngày 1/8/2021, khi Tuấn đang ngủ tại nhà ông Sơn thì nghe ồn ào phía ngoài nên thức dậy. Đi ra thì Tuấn thấy anh Trương Xuân C. (SN 1989) trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cùng một người bạn đến nhà ông Sơn chơi.

Bị cáo Lê Đăng Tuấn bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Trần Vũ Sau đó, giữa Tuấn và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tuấn chửi tục rồi định vào phòng ngủ thì bị C. lao đến đấm nhiều lần vào người.



Lúc này, Tuấn vào phòng ngủ của mình lấy con dao dài 52cm giấu dưới giường. Anh C. đạp cửa định vào phòng nhưng thấy Tuấn cầm dao nên lùi lại, đóng cửa. Tuấn dùng vai “húc” mạnh cửa phòng bung ra rồi cầm dao đâm một nhát trúng vào hông anh C. Sau đó, Tuấn chém nhiều nhát vào vai và vùng cổ anh C.

Hậu quả, anh C. ngã xuống nền nhà, tử vong. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là choáng mất máu, suy hô hấp cấp do vết thương làm đứt động mạch và thủng phổi trái.

Sau khi chém người, Tuấn bỏ trốn. Đến 17h30 cùng ngày, Lê Đăng Tuấn bị công an bắt giữ cùng con dao gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuấn khai vì bị anh C. đấm vào người trước nên đã có hành vi chém người. “Lúc đó, bị cáo như “say máu” nên không làm chủ được bản thân nhưng bị cáo không cố tình giết người”, Tuấn trình bày trước tòa và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại.

Đại diện gia đình bị hại đến tham dự tòa đề nghị xét xử bị cáo đúng tội, đúng pháp luật.

HĐXX bị cáo phạm tội đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ nên tuyên phạt Lê Đăng Tuấn 20 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi mẹ của bị hại mỗi tháng 1 tháng lương cơ bản (1,49 triệu đồng).