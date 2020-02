5 lý do Nghệ An chưa cho học sinh nghỉ học phòng tránh virus Corona

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp, rất nghiêm trọng, để phòng chống lây nhiễm, các trường học, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch viêm phổi do Virus Corona tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.