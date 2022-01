5 mỹ nhân Việt 'đổ máu' trên phim

Năm nhan sắc nổi trội của làng phim Việt được bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito lựa chọn vào dự án phim "Vũ trụ Mỹ nhân". Thương hiệu gồm phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ, series sáu mùa Tứ đại mỹ nhân và hai phim điện ảnh khác. Thoát khỏi hình ảnh quen thuộc ngoài đời và trong các tác phẩm trước, năm nữ diễn viên hướng đến các vai diễn gai góc, đòi hỏi sự dấn thân.

Năm người đẹp gia nhập "Vũ trụ Mỹ nhân'"gồm Phương Anh Đào, Diễm My 9x, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn và Jun Vũ (từ trái qua).

Cuộc "đổ máu" phía sau dung nhan lộng lẫy

Đối lập với hình ảnh sang chảnh trong bộ ảnh giới thiệu dự án và tại sự kiện công bố "Vũ trụ Mỹ nhân", các nữ chính sẽ có nhiều cảnh quay nặng về thể chất lẫn tinh thần. Điều này được thể hiện qua hai first look - đoạn phim độc lập với bộ phim hoàn chỉnh nhưng định hướng tinh thần của toàn bộ tác phẩm.

Khi quay first look cho series Tứ đại mỹ nhân giữa năm 2019, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9x làm việc liên tục từ 18h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, đối đáp thoại dài, đóng cảnh chĩa súng, uy hiếp, giằng co trên sân thượng.

Sang đến first look của phim Cô gái từ quá khứ (thực hiện cuối năm 2021), Lan Ngọc và Kaity Nguyễn hóa trang bầm dập, lấm lem bùn đất, đổ máu, có nhiều vết thương. Lan Ngọc thích thú với âm hưởng ly kỳ, giật gân của phim. Cô và Kaity đều sẵn sàng tâm lý lẫn sức khỏe cho hành trình quay te tua, thay vì lộng lẫy như các phần phim Gái già lắm chiêu.

Ở Cô gái từ quá khứ, Lan Ngọc trở lại làm Ms. Q - vai diễn thành công của cô trong hai phần Gái già lắm chiêu 2-3, Kaity đóng vai Quỳnh Yên - một người bạn cách đây 15 năm của Ms. Q bất ngờ lộ diện khiến nhiều bí mật quá khứ của Ms. Q bị đào bới.

Trong Tứ đại mỹ nhân, bộ tứ Lan Ngọc, Diễm My, Phương Anh Đào và Jun Vũ sẽ bước vào cuộc chiến sinh tồn và tranh quyền đoạt lợi trong thế giới showbiz hào nhoáng nhưng nhiều cạm bẫy.

Trải nghiệm sexy và táo bạo

Câu chuyện nữ tính, tạo hình sexy và tính táo bạo trong khía cạnh tình yêu - tình dục là những đặc trưng trong các sản phẩm của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Với "Vũ trụ Mỹ nhân" , những yếu tố này tiếp tục được gài cắm qua tạo hình sang trọng, gợi cảm của năm mỹ nhân trong loạt ảnh giới thiệu dự án.

Hình ảnh này không còn lạ với bốn trong số năm người, duy nhất Phương Anh Đào mang đến cảm giác khác lạ bởi dù ngoài đời hay trong các phim trước, cô ghi dấu với phong cách đơn giản, kín đáo và mạnh mẽ. Phương Anh Đào nói về sự phá cách của mình: "Mỗi cô gái trong 'Vũ trụ Mỹ nhân' là một màu sắc, hứa hẹn tạo những hiệu ứng không trùng lặp. Về độ sexy, chắc chắn tôi không thể bằng các chị em của mình. Nhưng tôi sẽ được khai phá độ trưởng thành và gai góc".

Từ ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Phương Anh Đào luôn theo đuổi hình tượng đa sắc, sống nhiều cuộc đời trên màn ảnh. Cô cảm thấy hiện tại mình đủ trưởng thành để chuyển sang cột mốc hình ảnh mới. Ngoài đời thích sống giản dị nên lên phim, cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đặc biệt sau một năm mọi thứ chững lại vì dịch, cô muốn trở lại công việc với những trải nghiệm thú vị.

Hơn tuổi Jun Vũ và Kaity Nguyễn nhưng Phương Anh Đào tự nhận mình là "em út" trong dàn 'Vũ trụ Mỹ nhân' bởi cô là người duy nhất lần đầu hợp tác Bảo Nhân - Nam Cito. Cô trân trọng cơ hội làm việc chung với hai đạo diễn uy tín và hy vọng học hỏi nhiều kinh nghiệm từ NSND Lê Khanh cùng các bạn diễn.

Dàn người đẹp khoe vẻ nóng bỏng trong bộ ảnh giới thiệu "Vũ trụ Mỹ nhân".

Làm kịch bản theo diễn viên

Thay vì chọn diễn viên theo vai diễn, đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito tìm diễn viên đáp ứng các tiêu chí sắc đẹp, tài năng của "Vũ trụ Mỹ nhân" trước rồi xây dựng chân dung nhân vật theo khía cạnh họ muốn khai phá ở diễn viên. Hai đạo diễn nhìn thấy ở năm người đẹp 9x tinh thần cầu thị và lăn xả vì vai diễn. Đó là lý do khiến họ được lựa chọn.

Đạo diễn Bảo Nhân cho biết khó khăn lớn nhất của êkíp là cân đối lịch làm việc chung cho năm sao nữ. Theo kế hoạch, họ sẽ đồng hành với 'Vũ trụ Mỹ nhân' trong 5 năm. Nhiều mỹ nhân Vbiz khác sẽ được bổ sung trong các giai đoạn sau này.

Do dịch, phim Cô gái từ quá khứ bị hoãn quay từ tháng 8 năm ngoái tới sau Tết Nguyên đán 2022. Nối tiếp, phim Tứ đại mỹ nhân bấm máy hai mùa đầu tiên. Các mùa phim sau quay rải rác, điều chỉnh kịch bản theo phản hồi của khán giả. Hai đạo diễn hy vọng khắc phục những hạn chế của loạt phim Gái già lắm chiêu trong dự án lần này.

Dự án phim "Vũ trụ Mỹ nhân" dự kiến bắt đầu ra mắt khán giả tại rạp chiếu hoặc trên nền tảng phim trực tuyến từ năm nay.