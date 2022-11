5 năm tù cho kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Do hám lợi và muốn có tiền tiêu xài nên Liêm đã mua tài khoản Facebook mang tên “Anh Pham” để đăng tải bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin với các nạn nhân chuyển tiền cho mình rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sáng 30/11/2022, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Lê Thanh Liêm (SN 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Từ giữa năm 2020, Lê Thanh Liêm thường xuyên truy cập Internet để kiếm tiền online bằng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook. Lê Thanh Liêm tìm mua trên các website, diễn đàn nhiều tài khoản Facebook, tài khoản BM (Facebook Business) và đăng thông tin thuê tài khoản ngân hàng của người khác để chạy quảng cáo.

Đầu tháng 12/2021, Lê Thanh Liêm mua được một tài khoản Facebook có tên “Anh Pham” với giá 30.000 đồng trên website. Ngày 16/12/2021, anh Bùi Văn Hòa (SN 2001), trú tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thấy trên Facebook có tài khoản “Anh Pham” đăng bài thuê tài khoản ngân hàng nên dùng tài khoản Facebook của mình là “Bùi Văn Hòa” nhắn tin cho tài khoản “Anh Pham”.

Lê Thanh Liêm trả lời tin nhắn trên Facebook có tài khoản “Anh Pham” là cần thuê tài khoản để chạy quảng cáo nên Bùi Văn Hòa đồng ý cho Lê Thanh Liêm thuê hai tài khoản đều mang tên BUI VAN HOA với giá 250.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau khi anh Bùi Văn Hòa cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP thì Lê Thanh Liêm đăng ký Smart OTP trên điện thoại của mình (lúc này Lê Thanh Liêm dùng một điện thoại Vsmart Joy 3 và một chiếc Xiaomi Mi 10T Pro).

Do trước đây tài khoản Facebook “Anh Pham” của một Group lớn, có uy tín với nhiều lượt like và lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết về dịch vụ đổi ngoại tệ, trung gian thanh toán, tìm người KYC… vì vậy, Lê Thanh Liêm nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook “Anh Pham” tiếp tục đăng nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ không đúng sự thật để khi nào có người có nhu cầu đổi ngoại tệ nhắn tin liên hệ thì Liêm sẽ cho số tài khoản thuê được để chuyển tiền rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 23/1/2022, anh Chế Quang Duy Sang (trú tại xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang Đô la Mỹ nên sử dụng tài khoản Facebook “Chế Quang Duy Sang” truy cập vào Group “Cộng đồng Paypal Việt Nam” để tìm người làm dịch vụ đổi tiền.

Anh Sang thấy có tài khoản “Anh Pham” là tài khoản uy tín đăng tải bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ nên đã nhắn tin với tài khoản này. Lê Thanh Liêm nhắn tin cho anh Sang nhận mình có Đô la Mỹ để đổi, nên hai bên đã thỏa thuận, thống nhất tỷ giá 224.000.000 đồng đổi 10.000 USD. Liêm cho anh Sang số tài khoản Vietcombank số 1024.602.925 mang tên BUI VAN HOA rồi sẽ chuyển 10.000 USD cho anh Sang. Tuy nhiên, sau khi anh Sang chuyển số tiền nói trên cho Lê Thanh Liêm thì Liêm đã chặn tài khoản Facebook “Chế Quang Duy Sang” và xóa tài khoản “Anh Pham” để chiếm đoạt số tiền trên, sau đó sử dụng vào mục đích mua tài khoản BM, mua VIA chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/9/2022, sau nhiều lần liên lạc với tài khoản Facebook “Anh Pham” không được nên anh Chế Quang Duy Sang đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo. Ngày 7/10/2022, Lê Thanh Liêm biết tài khoản Facebook “Chế Quang Duy Sang” ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã trình báo cơ quan Công an nên Liêm đã đến Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của Lê Thanh Liêm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận Lê Thanh Liêm đã chiếm đoạt số tiền 224.000.000 đồng (của anh Chế Quang Duy Sang).

Bị can Lê Thanh Liêm đã tự nguyện đầu thú, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường đầy đủ thiệt hại cho anh Chế Quang Duy Sang, đồng thời anh Sang có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.

Lê Thanh Liêm đã bồi thường thiệt hại cho anh Chế Quang Duy Sang số tiền 224.000.000 đồng, anh Sang không có yêu cầu gì thêm.

Đối với anh Bùi Văn Hòa là người đã cho Lê Thanh Liêm thuê tài khoản ngân hàng, quá trình điều tra xác định mục đích anh Hòa cho Liêm thuê tài khoản ngân hàng là để chạy quảng cáo, anh Hòa không biết việc Liêm sử dụng tài khoản để phạm tội, vì vậy anh Bùi Văn Hòa không phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Lê Thanh Liêm 5 năm tù giam.