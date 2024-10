Kinh tế 5 nhóm phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ cao tốc và cách tính phí Đây là quy định mới tại Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành. Ngoài 10 đối tượng được miễn phí, thì có 5 nhóm đối tượng phải nộp phí khi lưu thông trên đường bộ cao tốc.

Tại Điều 5 Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định đối tượng chịu phí và người nộp phí, cụ thể:

1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc được phân thành 05 nhóm như sau:

a) Nhóm 1: xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng;

b) Nhóm 2: xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn,

c) Nhóm 3: xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Nhóm 4: xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet;

đ) Nhóm 5: xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 49,3km, hiện đã được đưa vào sử dụng. Ảnh tư liệu: Trân Châu

2. Người nộp phí là tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc quy định tại Khoản 1 Điều này phải thanh toán phí sử dụng đường bộ cao tốc, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

Biểu tính phí đường bộ cao tốc quy định tại Nghị định số 130/2024/NĐ-CP. Đơn vị: đồng/xe/km.

Cách tính phí:

a) Mức 1 là mức phí áp dụng đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc quy định tai khoản 1 Điều 3 Nghị định này;

b) Mức 2 là mức phí áp dụng đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này,

c) "Tải trọng" của từng phương tiện theo từng nhóm nêu trên là khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông ghi tại Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đăng kiểm). Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có giá trị khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế. Số chỗ tương ứng với số lượng người cho phép chuyên chở;

d) Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm của phương tiện không có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông và giá trị khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế, "tải trọng" được hiểu là khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng" tương ứng theo từng nhóm. Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng toàn bộ theo thiết kế;

Toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An có chiều dài 87,9 km đã vận hành. Ảnh: Nguyễn Hải

d) Đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, "tải trọng" được hiểu là khối lượng bản thân của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có "tải trọng" tương ứng;

e) Mức thu đối với ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc áp dụng mức thu tương ứng Nhóm 3;

g) Mức thu đối với xe chở hàng sử dụng một đầu kéo kéo theo một Sơ mi ro mooc hoặc một rơ mooc áp dụng mức thu theo "tải trọng" của phương tiện được kéo theo;

h) Mức thu tổ hợp xe được cấp giấy phép lưu hành đặc biệt áp dụng mức thu riêng biệt đối với tùng phương tiện thành phần;

i) Không thực hiện thu phí sử dụng đường cao tốc đối với xe được cứu hộ.

Theo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, tổng chiều dài cao tốc Bắc - Nam phía Đông chạy qua địa bàn tỉnh là 87,9 km, trong đó đoạn Nghi Sơn- Diễn Châu là 43,5 km, đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt là 44,4 km.

Theo thiết kế hiện tại, cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có 3 trạm thu phí đặt tại các nút giao lên xuống Quốc lộ 7 tại xã Diễn Cát (Diễn Châu); nút giao quốc lộ 48 B tại Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu); nút giao Quốc lộ 48C tại Quỳnh Vinh (Thị xã Hoàng Mai) và 1 trạm thu phí chính đặt cao tốc Bắc - Nam qua xã Diễn Cát (Diễn Châu).

Tương tự, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có 3 vị trí thu phí gồm 2 trạm đặt tại Nghệ An là ở Nghi Phương (Nghi Lộc), nút giao Quốc lộ 46B - xã Hưng Tây, Hưng Nguyên và 1 trạm tại nút giao Quốc lộ 8, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.