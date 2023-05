5 nhóm thực phẩm dễ gây bệnh ung thư

(Baonghean.vn) - Bên cạnh nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các công trình trọng điểm, 4 tháng đầu năm 2023 Nghệ An đã nỗ lực kết nối, thu hút đầu tư với số vốn đăng ký vượt 10 nghìn tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - 24 giờ qua, tại Nghệ An đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở Đô Lương 40.3 độ C, Tây Hiếu 40.2 độ C...