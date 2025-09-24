5 siêu xe cháy rụi trên xe chuyên chở, thiệt hại 1,5 triệu USD Hai chiếc McLaren 720S, hai Corvette và một Audi R8 đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn trên xe chuyên chở tại Tennessee, Mỹ, khi đang tham gia hành trình Crown Rally.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi dàn siêu xe triệu đô

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên một tuyến cao tốc tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ), thiêu rụi hoàn toàn 5 siêu xe đang được vận chuyển trên một rơ-moóc chuyên dụng. Các phương tiện này đang trên hành trình tham gia sự kiện thường niên Crown Rally, di chuyển từ Boston đến Atlanta. Tổng thiệt hại của vụ việc ước tính khoảng 1,5 triệu USD.

Khoang chứa 5 mẫu siêu xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy. Theo hình ảnh do Sở Cứu hỏa Chattanooga công bố, chỉ còn một chiếc Corvette có thể nhận dạng được. Ảnh: Carscoops

Diễn biến và thiệt hại cụ thể

Theo lời tài xế xe chuyên chở, ông đã được một người đi đường cảnh báo về khói bốc ra từ phía sau rơ-moóc. Ngay lập tức, tài xế đã điều khiển xe vào một trạm dừng gần đó và gọi cứu hộ. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, lực lượng cứu hỏa đã không thể kịp thời dập tắt và cứu các phương tiện bên trong.

Danh sách các siêu xe bị phá hủy hoàn toàn trong vụ cháy bao gồm:

2 chiếc McLaren 720S

1 chiếc Chevrolet Corvette Z06

1 chiếc Chevrolet Corvette Stingray

1 chiếc Audi R8

Trước khi xảy ra sự cố, dàn siêu xe này vừa hoàn thành một buổi chạy thử tại trường đua Atlanta Motorsports Park, một phần trong lịch trình của sự kiện Crown Rally. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây ra bất kỳ thương vong nào về người.

Nguyên nhân ban đầu và các sự cố tương tự

Nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn chưa được công bố và đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngọn lửa có thể đã bắt nguồn từ trung tâm của rơ-moóc, khả năng do một trong những chiếc xe tự phát hỏa.

Mặc dù các sự cố liên quan đến siêu xe trên xe chuyên chở khá hiếm gặp, các vụ cháy trên phương tiện vận chuyển ô tô không phải là chưa từng có. Gần đây, vào tháng trước tại California, một xe đầu kéo chở nhiều xe điện Tesla mới cũng đã bốc cháy, gây hư hại nghiêm trọng cho lô hàng.