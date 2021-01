Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; lãnh đạo Phòng y tế, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chiều ngày 15/01, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2021.

Tại hội nghị, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, Chi cục đã chủ động tham mưu kịp thời Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý ATTP trên địa bàn; triển khai quản lý tốt 6.210 cơ sở dịch vụ ăn uống trong tỉnh; xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến như mô hình “điểm bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn đủ điều kiện an toàn thực phẩm”, “giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng”, “tuyến phố/tuyến đường có kiểm soát về an toàn thực phẩm tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò”.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được triển khai chủ động nên số vụ ngộ độc thực phẩm, số người mắc ở Nghệ An đã giảm so với năm 2019, không để trường hợp nào tử vong... Dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao Giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe nhiều tham luận về công tác triển khai xây dựng tuyến phố có kiểm soát an toàn thực phẩm; hoạt động đảm bảo ATTP tuyến huyện; quản lý thức ăn đường phố; kinh nghiệm tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm…do Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trình bày.

5 tỉnh Bắc Trung Bộ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu vực. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ hội thảo, Chi cục ATVS thực phẩm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã tiến hành ký Quy chế phối hợp trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm giữa các đơn vị. Việc ký kết phối hợp này nhằm nâng cao năng lực tham mưu và triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của mỗi địa phương và khu vực Bắc Trung Bộ; chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; đặc biệt là truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn./.