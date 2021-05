5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử cử tri 6 phường, xã của thành phố Vinh

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Võ Thị Thúy Vinh - Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An.