5 xã ở Nghi Lộc chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn

Một trạm biến áp ở Con Cuông được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Thanh Phúc

Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 88 chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao cho ngành Điện quản lý theo hình thức hoàn trả vốn.

Đến thời điểm tháng 6/2021 vẫn còn lại 19 chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn chưa hoàn thiện hồ sơ. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, từ 07/6 đến 11/6/2021 Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp làm việc với tất cả các chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn chưa hoàn thiện hồ sơ và UBND các huyện, thành phố, thị xã để phổ biến, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ tài sản, đồng thời lập biên bản làm việc, các chủ tài sản và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thống nhất cam kết hoàn thiện hồ sơ hoàn trả nộp về Công ty Điện lực Nghệ An trước ngày 25/6/2021 và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không được hoàn trả do không lập hồ sơ hoàn trả.

Sau khi bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành Điện quản lý, hạ tầng lưới điện sẽ được duy tu, nâng cấp. Ảnh: Thanh Phúc Ngày 01/7/2021, Sở Công Thương đã có Công văn số 1251/SCT-QLNL về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, theo đó các huyện, thành, thị đã chỉ đạo các chủ tài sản lưới điện hạ áp nông thôn nộp hồ sơ về Công ty Điện lực Nghệ An. Tuy nhiên đến nay, dù đã quá thời hạn cam kết mà 05 chủ tài sản gồm các xã: Nghi Khánh, Nghi Thạch, Phúc Thọ, Nghi Kiều, Nghi Lâm (Nghi Lộc) vẫn chưa triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở Công thương đề nghị UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo 5 chủ tài sản gồm các xã: Nghi Khánh, Nghi Thạch, Phúc Thọ, Nghi Kiều, Nghi Lâm thực hiện và chịu trách nhiệm khi không được hoàn trả do không có hồ sơ hoàn trả theo quy định, để ngành Điện lực giải quyết dứt điểm công tác hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn.