5 xu hướng trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong năm 2024

Ảnh minh hoạ.

Trong năm 2023, AI đã trở thành chủ đề thống trị mọi cuộc trò chuyện về công nghệ trong giới doanh nghiệp trên toàn thế giới. Giờ đây, không còn ngành nào mà AI không thể tạo ra dấu ấn. Từ dịch vụ tài chính đến chăm sóc sức khỏe, du lịch, AI đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong hoạch định kinh doanh và chiến lược phát triển của các tổ chức.

Theo báo cáo của IDC, riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chi tiêu cho AI dự kiến sẽ tăng vọt lên 78,4 tỷ USD vào năm 2027. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng tận dụng công nghệ tiên tiến để tái thiết kế vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong một thị trường biến đổi nhanh chóng. IDC dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên đến 25,5% cho giai đoạn 2022-2027.

Đối với các công ty như IBM, trọng tâm trong năm 2024 sẽ là giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ việc áp dụng và chuyển đổi sang AI. IBM dự đoán AI sẽ có mức tăng trưởng theo cấp số nhân, cao hơn lên đến 3,5 lần vào năm 2025. Để đạt được điều này, gã khổng lồ công nghệ này tin rằng có 5 xu hướng sẽ tác động mạnh mẽ đến các tổ chức trong năm 2024.

Các tổ chức chuyển đổi từ “plus AI” sang “AI plus”

Xu hướng AI nổi bật đầu tiên mà IBM dự báo trong năm 2024 chính là sự dịch chuyển của các tổ chức từ “plus AI” sang “AI plus”. AI plus là một thuật ngữ do IBM đưa ra để mô tả cách các tổ chức nên thiết kế các ứng dụng và dịch vụ với AI làm nền tảng ngay từ đầu, thay vì thêm AI (plus AI) vào các hệ thống hiện có sau đó. Điều này có nghĩa là các tổ chức cần xem xét AI từ khi bắt đầu quá trình phát triển và tích hợp nó một cách liền mạch vào toàn bộ quy trình kinh doanh.

Có một số lợi thế khi áp dụng AI plus. Đầu tiên, nó có thể giúp các tổ chức tạo ra các ứng dụng và dịch vụ hiệu quả hơn và sáng tạo hơn. Thứ hai, nó có thể giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong dài hạn. Thứ ba, nó có thể giúp các tổ chức tạo ra các trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

IBM tin rằng AI plus là chìa khóa để các tổ chức thành công trong tương lai. Công ty dự đoán rằng 70% các ứng dụng sẽ được xây dựng với AI làm nền tảng vào năm 2030.

Khảo sát của IBM cho thấy 3/4 số giám đốc điều hành (CEO) tin rằng lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào ai sở hữu công nghệ AI tạo sinh tiên tiến nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, hơn 60% các tổ chức vẫn chưa phát triển một chiến lược toàn diện, đồng bộ trong việc ứng dụng AI tạo sinh - một bước quan trọng để xây dựng nền tảng AI đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Nghiên cứu của IBM cũng cho thấy 2/3 số CEO đang hành động mà không có kế hoạch rõ ràng về cách hỗ trợ nhân sự của họ trước những gián đoạn và thay đổi không thể tránh khỏi do AI mang lại. Thậm chí, chưa đến 1/3 số CEO đánh giá tác động tiềm tàng của AI tạo sinh lên lực lượng lao động của họ, nghĩa là họ có thể không biết phải nói gì với nhân viên của mình.

Liên quan đến vấn đề này, bà Catherine Lian, Giám đốc điều hành và Trưởng dự án công nghệ của IBM Malaysia nhấn mạnh: “Để dẫn đầu với AI có trách nhiệm, các nhà điều hành và tổ chức của họ cần phát huy những giá trị tốt nhất của con người bao gồm trí tuệ, đạo đức và sự quan tâm đến các bên liên quan”.

Những người sử dụng AI sẽ thay thế những người không sử dụng AI

Mặc dù quan niệm phổ biến cho rằng AI sẽ thay thế lực lượng lao động, thực tế, người bị thay thế sẽ không phải do công nghệ, mà là do những người biết sử dụng công nghệ hiệu quả hơn.

Ví dụ, trong hầu hết các tổ chức, nhân sự thường là những người tiên phong trong việc ứng dụng AI. Nhân viên không biết cách làm việc với công nghệ này đơn giản sẽ bị thay thế bởi những người có thể. Và những người có thể chính là những người đã tái trang bị kỹ năng cho mình.

“Việc áp dụng AI thành công phụ thuộc vào việc các nhóm đón nhận các công cụ và ứng dụng AI mới. Theo ước tính của các CEO, 40% lực lượng lao động cần tái trang bị kỹ năng trong quá trình triển khai AI và tự động hóa trong ba năm tới. Hiện tại, với tầm nhìn hạn chế, 87% CEO mong đợi vai trò công việc sẽ được hỗ trợ bởi AI tạo sinh chứ không bị thay thế. Để thành công, người lao động cần tin tưởng vào người đồng hành AI mới của mình”, bà Catherine Lian giải thích thêm.

Đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải tham gia sâu hơn vào các cuộc thảo luận về dữ liệu, vượt ra khỏi giới hạn của bộ phận IT

Các giám đốc điều hành (C-Level) muốn hiểu cách tận dụng dữ liệu để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn và xây dựng một doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiệu quả.

Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng, đặc biệt liên quan đến an ninh dữ liệu. 47% CEO thừa nhận rằng công nghệ càng nhiều, rủi ro an ninh mạng cho tổ chức càng lớn. Do đó, ngân sách cho đầu tư an ninh mạng, đặc biệt là bảo mật dữ liệu cho AI, chắc chắn sẽ tăng.

Theo bà Catherine Lian nhấn mạnh: “Tin tưởng vào dữ liệu của bạn quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ về tính toàn vẹn của bản thân dữ liệu mà còn về tính an toàn của mọi dữ liệu chạy trên hệ thống ảo của bạn. Các tổ chức có thể khai thác hiệu quả dữ liệu đáng tin cậy, chất lượng cao thu về lợi nhuận đầu tư (ROI) từ khả năng AI gấp đôi so với các đối thủ. Với lợi nhuận tiềm tàng lớn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi vào năm 2024, dữ liệu không còn chỉ là vấn đề công nghệ, mà là trách nhiệm kinh doanh mang tính chiến lược quan trọng”.

Mô hình vận hành dẻo dai

Đây là mô hình có khả năng thích nghi linh hoạt trước những thay đổi khó lường của thị trường. Điều này đạt được thông qua việc xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, có thể điều chỉnh theo thời gian, không rập khuôn cứng nhắc; huấn luyện mô hình AI để phân tích dữ liệu bên ngoài phi cấu trúc nhằm tìm ra các mẫu hình ẩn giấu trong một biển thông tin khổng lồ, đồng thời kết hợp các mẫu hình nội bộ và nguyên tắc quản lý tổ chức đảm bảo tính logic và hiệu quả trong vận hành.

Những yếu tố trên giúp doanh nghiệp vững vàng trước những cú sốc thị trường và có khả năng phản ứng gần như tức thời. Năm 2024, các nền tảng quản lý được hỗ trợ bởi AI tạo sinh sẽ trở nên tinh vi hơn, mang lại khả năng giám sát và phản ứng nhạy bén trước hàng loạt rủi ro ngày càng gia tăng.

Hệ sinh thái là chiến lược, không chỉ là một phần của chiến lược

Xây dựng lòng tin với khách hàng là cốt lõi, và trong bối cảnh đó, hệ sinh thái có thể trở thành bạn đồng hành hay trở thành cản trở. Năm 2024, các hệ sinh thái sẽ vượt xa khỏi hình thức cũ, nơi các thực thể riêng biệt hợp tác lỏng lẻo để đạt mục tiêu tương đồng. Thay vào đó, tham gia hệ sinh thái đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng doanh thu.

Nền tảng của trò chơi hệ sinh thái chính là sáng tạo mở: các doanh nghiệp hàng đầu về sáng tạo mở đã đạt mức tăng trưởng doanh thu cao hơn 59% so với các đối thủ. Tuy nhiên, để thành công, dữ liệu phải được luân chuyển an toàn và tự do trong toàn hệ sinh thái.

Tóm lại, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đương đầu với những thách thức và bất ổn trong tương lai, họ cần chủ động nắm bắt 5 xu hướng này, vốn sẽ định hình bối cảnh kinh doanh trong năm 2024 và xa hơn nữa, dựa trên nền tảng vững chắc của sự tin tưởng để thành công.