55 cán bộ Nghệ An tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2025 – 2027

Minh Quân 11/10/2025 11:54

Sáng 11/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76.B02 (khóa học 2025 – 2027).

Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Vũ Tuấn Nam – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, cùng 55 học viên là cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76.B02 Tỉnh ủy Nghệ An (khóa học 2025 – 2027). Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Vũ Tuấn Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, việc học tập lý luận chính trị càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Nam – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Minh Quân

Đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trong thời gian 18 tháng, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương sẽ được trang bị, cập nhật hệ thống kiến thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Minh Quân

Thay mặt các học viên, đại diện lớp K76.B02 bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện; chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Học viện và Tỉnh ủy; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn khóa học.

      55 cán bộ Nghệ An tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2025 – 2027

