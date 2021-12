6 kết quả nổi bật và 4 tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2021

6 kết quả nổi bật trong năm 2021

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) trong bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, với quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn Nghệ An đạt được một số kết quả khá tích cực.

Song song với chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động đề xuất và tích cực phối hợp các cơ quan Trung ương trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Trong năm, cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 ; đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân sự, công an, biên phòng, các lực lượng cơ sở... Bởi thế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,2%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,59%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,59%; dịch vụ ước tăng 1,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,53%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ 617 triệu đồng, vượt 26% so với dự toán điều chỉnh.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Công tác thu hút đầu tư, tính đến ngày 30/11/2021, tỉnh đã cấp mới 106 dự án; điều chỉnh 118 lượt dự án; tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 28.072 tỷ đồng, tăng 41,3% về số lượng dự án và gấp 2,9 lần số vốn đầu tư đăng ký so cùng kỳ năm 2020. Thành lập mới 2.323 doanh nghiệp, tăng 6,7% cùng kỳ; có 799 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 183 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2020.



Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là tập trung triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Công tác tổ chức đón công dân Nghệ An từ vùng dịch trở về đảm bảo an toàn, chu đáo. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao... kịp thời thích nghi với điều kiện dịch bệnh.