6 người trong 1 nhà tử vong do xe tải đâm, không khí tang thương nơi bản nghèo

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp UBND huyện Kỳ Sơn, chính quyền địa phương trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.