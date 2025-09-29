Thứ Hai, 29/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
image
Short Video

6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Bình luận
image
Short Video

Một bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10

Bình luận
image
Short Video

3 công nhân tử vong, 2 người bị thương sau sự cố hầm lò

Bình luận
image
Short Video

3 người trong cùng gia đình tử vong nghi do điện giật

Bình luận
image
Short Video

Xôn xao clip phó hiệu trưởng bị tố "ngăn cản đưa học sinh đi viện"

Bình luận
image
Short Video

Về quê tránh bão, vợ bị lũ cuốn mất tích ngay trước mắt chồng

Bình luận
image
Short Video

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Bình luận
image
Short Video

Nhiều cư dân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Hồ Chí Minh

Bình luận
image
Short Video

Kịp thời cứu người đàn ông trong phòng khóa kín cùng 3 bình gas đã mở van

Bình luận
image
Short Video

Cháy lớn thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ mới ở tỉnh Bắc Ninh

Bình luận
image
Short Video

Đi bắt cá ở suối, người phụ nữ ở Quảng Trị bất ngờ thấy quả bom 'khủng'

Bình luận
image
Short Video

Nhiều người may mắn thoát nạn khi xe taxi công nghệ đâm thủng tường nhà dân

Bình luận
image
Short Video

Tài xế ô tô đi ngược chiều "cứng đầu", nhất quyết không chịu nhường đường

Bình luận
image
Short Video

Khỉ đuôi lợn quý hiếm xổng chuồng gây náo loạn, tấn công trẻ em ở TP Hồ Chí Minh

Bình luận
image
Short Video

Xe buýt tông xe tải chờ đèn đỏ, suýt gây tai nạn đường sắt

Bình luận
image
Short Video

Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương cùng nhóm nhạc mới bị công an mời làm việc

Bình luận
image
Short Video

Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Bình luận
image
Short Video

Bé trai 11 tuổi tử vong khi sạc xe đạp điện

Bình luận
image
Short Video

Cổng trường đổ vào người, 2 anh em ruột tử vong

Bình luận
image
Short Video

Chợ cháy lớn lúc nửa đêm, nhiều kiốt bị thiêu rụi

Bình luận
image
Short Video

Dọn nhà, người dân phát hiện 1.400 viên đạn các loại

Bình luận
image
Short Video

Cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư, nhiều người dân hoảng hốt tháo chạy

Bình luận
image
Short Video

Hành động bất ngờ của vị khách khiến nam shipper xúc động

Bình luận
image
Short Video

1 người tử vong, 2 người nhập viện sau khi ăn cá nóc

Bình luận
image
Short Video

Nhóm bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện gây phẫn nộ

Bình luận
image
Short Video

Thức khuya lướt điện thoại, nữ nhân viên văn phòng suýt mất mạng

Bình luận
image
Short Video

Giải trình khó tin của trưởng khoa trong vụ máy hỏng nhưng vẫn ghi 255 ca tán sỏi

Bình luận
image
Short Video

Nhân viên bị khách hành hung vì nhắc không được hút thuốc lá trong quán cà phê

Bình luận
image
Short Video

Cứu thành công 4 ngư dân trôi trên biển nhiều giờ do tàu cá bị chìm

Bình luận
image
Short Video

Bất thường loạt mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát

Bình luận
image
Short Video

Người phụ nữ thoát bàn tay "tử thần" nhờ hành động kịp thời của chiến sĩ CSGT

Bình luận
Short Video
6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO