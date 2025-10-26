6 smartphone pin 'khủng' 7.000 mAh, giá dưới 10 triệu đồng Các mẫu điện thoại tầm trung từ Oppo, Xiaomi, Realme... gây chú ý với pin từ 6.500 mAh, sạc nhanh và thiết kế vẫn mỏng nhẹ đáng ngạc nhiên.

Phân khúc smartphone tầm trung dưới 10 triệu đồng đang chứng kiến một cuộc chạy đua về dung lượng pin, nơi người dùng không còn phải đánh đổi giữa thời lượng sử dụng và thiết kế. Các mẫu máy mới ra mắt sở hữu viên pin từ 6.500 mAh đến 7.000 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất lớn nhưng vẫn giữ được kiểu dáng mỏng nhẹ, hiện đại.

Oppo A6 Pro series (từ 7,5 triệu đồng)

Oppo A6 Pro là đại diện cho dòng smartphone tầm trung siêu bền của hãng, nổi bật với khung kim loại vuông vắn và khả năng kháng nước, bụi chuẩn IP69. Sản phẩm còn đạt chuẩn độ bền quân đội, giúp chống va đập hiệu quả trong các môi trường khắc nghiệt. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,57 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz.

Oppo A6 Pro series.

Về cấu hình, phiên bản 5G sử dụng chip Dimensity 6300, RAM 8 hoặc 12 GB, trong khi bản 4G dùng chip Helio G100 và RAM 8 GB. Điểm nhấn lớn nhất là dung lượng pin, với 7.000 mAh cho bản 4G và 6.500 mAh cho bản 5G, cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 80 W.

Realme 15T (từ 6,2 triệu đồng)

Là model có giá phải chăng nhất trong dòng Realme 15 series, Realme 15T sở hữu thiết kế hiện đại với khung sườn vuông và hai mặt kính phẳng, cùng khả năng kháng nước IP69. Máy cũng được trang bị màn hình AMOLED 6,57 inch Full HD+ với tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Realme 15T.

Sức mạnh của Realme 15T đến từ vi xử lý Dimensity 6400-Max, đi kèm tùy chọn RAM 8 hoặc 12 GB. Hệ thống camera sau có ống kính chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung quang học OIS. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60 W.

Xiaomi Redmi 15 (từ 4,8 triệu đồng)

Redmi 15 hướng đến người dùng cần một thiết bị có màn hình lớn và pin bền bỉ. Máy có màn hình 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 144 Hz. Thiết kế của máy sử dụng khung nhựa phẳng và mặt lưng kính bo cong, đạt chuẩn kháng nước IP64.

Xiaomi Redmi 15.

Đây là mẫu smartphone phổ thông đầu tiên tại Việt Nam được trang bị pin công nghệ silicon-carbon dung lượng 7.000 mAh. Ngoài sạc nhanh 33 W, máy còn có thể hoạt động như một sạc dự phòng với tính năng sạc ngược 18 W. Cấu hình của máy bao gồm chip Snapdragon 685 và RAM 6 hoặc 8 GB.

Vivo V50 Lite (từ 9 triệu đồng)

Vivo V50 Lite gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 7,79 mm nhưng vẫn chứa viên pin lớn 6.500 mAh nhờ công nghệ Vivo BlueVolt. Máy còn hỗ trợ sạc nhanh lên tới 90 W, thuộc hàng top trong phân khúc. Thiết bị có khả năng kháng nước IP65 và màn hình AMOLED 6,77 inch, tần số quét 120 Hz.

Vivo V50 Lite.

Sản phẩm có hai phiên bản: bản 4G dùng chip Snapdragon 685 và bản 5G dùng chip Dimensity 6300, cùng bộ nhớ trong 256 GB. Máy cũng được tích hợp một số tính năng AI cơ bản như xóa vật thể hay khoanh tròn tìm kiếm.

Honor X9c (7,5 triệu đồng)

Là phiên bản kế nhiệm của X9b, Honor X9c tiếp tục nhấn mạnh vào độ bền với khả năng chống rơi vỡ ở độ cao 2 mét và kháng nước IP65M. Màn hình của máy là tấm nền AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1.5K sắc nét và tần số quét 120 Hz.

Honor X9c.

Honor X9c được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, RAM 12 GB và camera chính lên tới 108 megapixel. Dung lượng pin được nâng cấp lên 6.600 mAh và tốc độ sạc cũng tăng lên 66 W, cải thiện đáng kể so với thế hệ trước.

Poco M7 (từ 4,3 triệu đồng)

Với mức giá hấp dẫn, Poco M7 tập trung vào hiệu năng ổn định và pin dung lượng cao. Máy sử dụng màn hình IPS LCD 6,9 inch, Full HD+, tần số quét 144 Hz, tương tự Redmi 15. Cấu hình của máy khá tốt trong tầm giá với chip Snapdragon 685, RAM 6 hoặc 8 GB.

Poco M7.

Tương tự người anh em từ Xiaomi, Poco M7 cũng có pin 7.000 mAh, sạc nhanh 33 W và sạc ngược 18 W. Máy chạy trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2.0 và hỗ trợ các tính năng thông minh như khoanh tròn tìm kiếm của Google.